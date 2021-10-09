أحدث تردد لقناة ناشيونال جرافيك ابو ظبي 2021 National Geographic الجديد على جميع الاقمار الصناعية النايل سات والعرب سات

تعد قناة ناشيونال جرافيك National Geographic من أهم القنوات الفضائية التي يتابعها ملايين الأشخاص من جميع دول العالم، استطاعت هذه القناة أن تتميز عن غيرها من القنوات الأخرى لأنها تقدم محتوى جديد ومفيد الهدف منه معرفة ما يدور في الكون، ولهذا تقدم القناة مجموعة كبيرة من البرامج المتنوعة مثل الحيوانات والجغرافيا والكواكب والمصنعات والعديد من الأشياء الأخرى، لذلك نجد أن الجميع يحرص على متابعة القناة ولهذا يبحثون عن ترددها الجديد وهذا ما سأقدمه لكم.

استقبل الآن تردد قناة ناشيونال جرافيك ابو ظبي 2021 National Geographic الجديد

تعد قناة ناشيونال جرافيك ابو ظبي 2021 National Geographic من أهم القنوات التي لابد من تواجدها في جميع المنازل، فهي من أفضل القنوات التي تقدم محتوى يفيد المشاهد ويضيف له العديد من المعلومات الجديدة، ولهذا سنقدم لكم تردد قناة ناشيونال جرافيك ابو ظبي على جميع الأقمار الصناعية وهو:

تردد قناة ناشيونال جرافيك ابو ظبي على النايل سات:

التردد: 11526.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

دقة الجودة: SD.

التردد الثاني:

التردد: 11411.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: أفقي.

دقة الجودة: HD.

تردد قناة ناشيونال جرافيك ابو ظبي على العرب سات:

التردد: 11804.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

دقة الجودة: HD.

هذه هي ترددات ناشيونال جرافيك ابو ظبي على جميع الأقمار الصناعية تستطيع الآن استقبال القناة على جهازك الريسيفر.

قناة ناشيونال جرافيك ابو ظبي 2021 National Geographic

بدأت قناة ناشيونال جرافيك الظهور على الأقمار في شهر يوليو عام 2009 م، تخصصت القناة في عرض البرامج الثقافية والتعليمية التي تتكلم عن كل مايدور حول العالم من العلوم الطبيعية والجغرافيا والثقافات الأخرى والطبخ والكواكب و الحيوانات والعديد من الأشياء الأخرى ، لذلك تعد هذه القناة من أهم القنوات الفضائية التي تهتم بثقافة العقول البشرية، لهذا لابد من الجميع متابعة تلك القناة ومشاهدتها بشكل مستمر.