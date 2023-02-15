أحدث تردد لقناة كراميش وطريقة استقباله على الرسيفر المنزل بالخطوات 2023

تُعد قناة كراميش من قنوات الأطفال المتميزة والتي تقدم أغاني تعليمية للأطفال مفيدة ومسلية ولذلك يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن تردد القناة الجديد على القمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي عرب سات لكي يستطيع أطفالهم قضاء وقت ممتع من خلال القناة والإستفادة من الأغاني والأناشيد التعليمية التي تقدمها القناة فالقناة تستهدف الأطفال بداية من عمر ثلاث سنوات وحتى تحت سن 16 عام وتقدم لهم عدد كبير من البرامج والأغاني المسلية والممتعة التي تجذب إليها عدد كبير من الأطفال من مختلف جميع أنحاء الوطن العربي.

التردد الأول الجديد لقناة كراميش

التردد الجديد على القمر الصناعي النايل سات كما يلي:-

القمر الصناعي النايل سات تردد القناة 11643 معدل الإستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 جودة القناة HD

التردد الثاني الجديد لقناة كراميش

التردد الثاني على القمر الصناعي النايل سات كما يلي:-

القمر الصناعي النايل سات تردد القناة 11603 معدل الاستقطاب أفقي أو H معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4. جودة القناة HD

تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات

القمر الصناعي العرب سات تردد القناة 11390 معدل الإستقطاب عمودي أو V معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 جودة القناة HD

تردد القناة على القمر الهوت بيرد

القمر الصناعي هوت بيرد تردد القناة 11430 معدل الإستقطاب عمودي أو V معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 جودة القناة HD

خطوات ضبط قناة كراميش الجديد عل الريسيفر

نقوم بالضغط على زر القائمة الرئيسية من الريموت كنترول.

ثم نقوم بإختيار نوع القمر الصناعي ثم نقوم بالضغط على تنزيل قناة جديدة.

بعد ذلك نقوم بإدخال تردد القناة ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الإستقطاب والترميز.

ثم نقوم بالتأكد من صحة البيانات والضغط على بحث.

وسوف تظهر القناة أمامك نقوم بعمل حفظ لها في جهاز الريسيفر.

أهم الأغاني التي تقدمها قناة كراميش للأطفال

ذهب الليل وطلع الفجر.

قصة ماجد الكذاب.

أغنية صار كبير.

طلع الزين من الحمام.

أغنية الألوان.

أغنية واء واء شو بيبكي.

أهم المغنين ومقدمي برامج قناة كراميش