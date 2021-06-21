أحدث تردد لقناة طيور الجنة الفضائية على النايل سات 2021

تعد قناة طيور الجنة هي واحدة من أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي، وذلك نظراً للمحتوى المميز الذي تسعى القناة بعرضه على شاشتها الصغيرة بشكل مستمر، فهي تقوم بعرض باقة من الأناشيد المميزة لمختلف نجوم القناة وعلى رأسهم المنشد براء العويد وغيره الكثيرون، ومن هذا المنطلق سوف نعرض لكم من خلال مقالنا هذا على موقع نجوم مصرية أحدث تردد لقناة طيور الجنة الفضائية على القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات:

نظرا لإقبال الأطفال الشديد على متابعة قناة طيور الجنة، للاستمتاع بمحتواها الهادف الذي يتناسب مع سن الأطفال وإدراكهم، إليكم تردد قناة طيور الجنة الجديد:

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11310

معدل الترميز: 27500

اسم القناة: قناة طيور الجنة

ترددات قنوات أطفال أخرى:

تردد قناة MBC 3 للأطفال 2021:

التردد: 11475

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة دودو كيدز 2021:

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ماجد 2021:

التردد: 12221

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة كراميش الجديد 2021:

معدل الترميز: 27500

التردد: 12227

القمر الصناعي: النايل سات – Nile Sat

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة سبيس تون:

القمر: نايل سات

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة cn بالعربي:

تردد قناة cn بالعربي الجديد كارتون نتورك: 12226

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة طيور بيبي على النايل سات:

تردد القناة: 11315

معدل ترميز القناة: 27500

استقطاب القناة: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة مودي كيدز 2021:

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة براعم:

معدل الترميز: 27500

التردد: 11564

القمر الصناعي: النايل سات – Nile Sat

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الريسيفر: Baraem

تردد قناة الجزيرة للأطفال:

معدل الترميز: 27500

التردد: 12227

القمر الصناعي: النايل سات – Nile Sat

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الريسيفر: Al Jazeera For Kids.

تردد قناة سكر للأطفال:

التردد: 10873

الاستقطاب: رأسي V

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سمسم 2021:

التردد: 11483

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة أطفال ومواهب 2021:

التردد: 11353

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة كوجي 2021:

التردد: 11636

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ميكي الجديدة 2021:

التردد: 11528

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ميكي كيدز الثاني:

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 8/7

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات