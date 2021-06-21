أحدث تردد لقناة طيور الجنة الفضائية على النايل سات 2021
تعد قناة طيور الجنة هي واحدة من أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي، وذلك نظراً للمحتوى المميز الذي تسعى القناة بعرضه على شاشتها الصغيرة بشكل مستمر، فهي تقوم بعرض باقة من الأناشيد المميزة لمختلف نجوم القناة وعلى رأسهم المنشد براء العويد وغيره الكثيرون، ومن هذا المنطلق سوف نعرض لكم من خلال مقالنا هذا على موقع نجوم مصرية أحدث تردد لقناة طيور الجنة الفضائية على القمر الصناعي النايل سات.
تردد قناة طيور الجنة على النايل سات:
نظرا لإقبال الأطفال الشديد على متابعة قناة طيور الجنة، للاستمتاع بمحتواها الهادف الذي يتناسب مع سن الأطفال وإدراكهم، إليكم تردد قناة طيور الجنة الجديد:
- القمر الصناعي: عرب سات
- تردد القناة: 11310
- معدل الترميز: 27500
- اسم القناة: قناة طيور الجنة
ترددات قنوات أطفال أخرى:
تردد قناة MBC 3 للأطفال 2021:
- التردد: 11475
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: رأسي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة دودو كيدز 2021:
- التردد: 12604
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة ماجد 2021:
- التردد: 12221
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة كراميش الجديد 2021:
- معدل الترميز: 27500
- التردد: 12227
- القمر الصناعي: النايل سات – Nile Sat
- الاستقطاب: أفقي H
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة سبيس تون:
- القمر: نايل سات
- التردد: 11785
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
تردد قناة cn بالعربي:
- تردد قناة cn بالعربي الجديد كارتون نتورك: 12226
- معامل تصحيح الخطأ: 3\4
- معدل الترميز: 27500
- الجودة: HD
- القمر الصناعي: نايل سات.
- الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة طيور بيبي على النايل سات:
- تردد القناة: 11315
- معدل ترميز القناة: 27500
- استقطاب القناة: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة مودي كيدز 2021:
- التردد: 11603
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة براعم:
- معدل الترميز: 27500
- التردد: 11564
- القمر الصناعي: النايل سات – Nile Sat
- الاستقطاب: أفقي H
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- اسم القناة على الريسيفر: Baraem
تردد قناة الجزيرة للأطفال:
- معدل الترميز: 27500
- التردد: 12227
- القمر الصناعي: النايل سات – Nile Sat
- الاستقطاب: أفقي H
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- اسم القناة على الريسيفر: Al Jazeera For Kids.
تردد قناة سكر للأطفال:
- التردد: 10873
- الاستقطاب: رأسي V
- معامل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- القمر الصناعي: نايل سات.
تردد قناة سمسم 2021:
- التردد: 11483
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة أطفال ومواهب 2021:
- التردد: 11353
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة كوجي 2021:
- التردد: 11636
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة ميكي الجديدة 2021:
- التردد: 11528
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة ميكي كيدز الثاني:
- التردد: 11526
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 8/7
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات