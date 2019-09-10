“أحدث تردد” لقناة تايم سبورت على النايل سات لمشاهدة جميع مباريات الدوري العام

يبحث العديد من محبي مشاهدة مباريات كرة القدم عن تردد قناة تايم سبورت time sport، حيث ازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن تردد القناة نظراً لقيامها ببث العديد من مباريات كرة القدم في الدوري المصري العام، وقد اشتهرت القناة في فترة قصيرة بسبب قيامها ببث بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، وسوف نقدم عبر موقعنا المتميز تردد قناة تايم سبورت time sport لمن يرغب في البحث عن التردد في التفاصيل الأتية.







تردد قناة تايم سبورت time sport على النايل سات







القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 11449 افقي 27500

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مميزات قناة تايم سبورت time sport على النايل سات

تتميز قناة تايم سبورت بانها تضم مجموعه وكوكبة من نجوم التحليل الكروي المعروفين داخل الوسط الرياضي مثل مثل كابتن حسن شحاته مدرب المنتخب السابق، كابتن النادي الأهلي السابق، وكابتن حازم أمام نجم نادى الزمالك السابق، وتضم مجموعه من مقدمي البرامج المشهورين لدى الجماهير مثل كابتن احمد شوبير وكابتن سيف زاهر وغيرهم.

كما تتميز القناة بضم استوديوهات رائعة لنقل المباريات بالإضافة إلى امتلاكها مجموعه كاميرات شديدة الجودة، وتضم مجموعه مميزة من المعلقين التي يعرفها الجمهور، كما تتميز بانها مجانية البث دون دفع أي رسوم للاشتراك من أجل مشاهده القناة، ومن يرغب في معرفه أي تردد يترك لنا تعليق بالتردد الذي يريده.