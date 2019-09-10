تردد قناة تايم سبورت على النايل سات
تردد قناة تايم سبورت على النايل سات
تقنية

“أحدث تردد” لقناة تايم سبورت على النايل سات لمشاهدة جميع مباريات الدوري العام

بواسطة ريهام سعد 0

يبحث العديد من محبي مشاهدة مباريات كرة القدم عن تردد قناة تايم سبورت time sport، حيث ازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن تردد القناة نظراً لقيامها ببث العديد من مباريات كرة القدم في الدوري المصري العام، وقد اشتهرت القناة في فترة قصيرة بسبب قيامها ببث بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، وسوف نقدم عبر موقعنا المتميز تردد قناة تايم سبورت time sport لمن يرغب في البحث عن التردد في التفاصيل الأتية.



تردد قناة تايم سبورت على النايل سات
تردد قناة تايم سبورت على النايل سات

تردد قناة تايم سبورت time sport على النايل سات



القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الترميز
نايل سات11449افقي27500

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أحدث تردد لقناة تايم سبورت على النايل سات
أحدث تردد لقناة تايم سبورت على النايل سات


مميزات قناة تايم سبورت time sport على النايل سات

  • تتميز قناة تايم سبورت بانها تضم مجموعه وكوكبة من نجوم التحليل الكروي المعروفين داخل الوسط الرياضي مثل مثل كابتن حسن شحاته مدرب المنتخب السابق، كابتن النادي الأهلي السابق، وكابتن حازم أمام نجم نادى الزمالك السابق، وتضم مجموعه من مقدمي البرامج المشهورين لدى الجماهير مثل كابتن احمد شوبير وكابتن سيف زاهر وغيرهم.
  • كما تتميز القناة بضم استوديوهات رائعة لنقل المباريات بالإضافة إلى امتلاكها مجموعه كاميرات شديدة الجودة، وتضم مجموعه مميزة من المعلقين التي يعرفها الجمهور، كما تتميز بانها مجانية البث دون دفع أي رسوم للاشتراك من أجل مشاهده القناة، ومن يرغب في معرفه أي تردد يترك لنا تعليق بالتردد الذي يريده.


ريهام سعد

    خريجة تجارة انجليزى جامعه عين شمس، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية، وأحب ايضاً تعلم المهارات الجديدة و اللغات المختلفة.

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