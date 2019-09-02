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“أحدث تردد” لقناة الشارقة الرياضية sharajh Tv sports الناقلة لمباريات البطولة العربية وكأس الخليج العربي على النيل سات والعرب سات

كتب Wesam Mohammedفي آخر تحديث
“أحدث تردد” لقناة الشارقة الرياضية sharajh Tv sports الناقلة لمباريات البطولة العربية وكأس الخليج العربي على النيل سات والعرب سات
تردد قناة الشارقة الرياضية

من القنوات الرياضية الهامة في الوطن العربي هي “قناة الشارقة الرياضية” Sharjah TV sports التي يتم بثها من دولة الأمارات العربية المتحدة، وقد اشتهرت قناة الشارقة الرياضية ببث مباريات كره القدم والعديد من اللعبات المختلفة مقل تنس الطاولة والمصارعة والكره الطائرة والسلة ومسابقات الخيول والعديد، وتتميز قنوات الشارقة بتنوعها المتميز ولا تهتم بالرياضة فقط فهناك قنوات رياضية وقنوات دراما التي تعرض العديد من المسلسلات والأفلام التي يبحث عنها العديد داخل الوطن العربي، ولكن يبقى الاهتمام الأكبر لعشاق الساحرة المستديرة كره القدم التي يبحث العديد عن قنوات متميزة من أجل مشاهدة المباريات، وسوف نوضح تردد قناة الشارقة الرياضية في التفاصيل القادمة.

أحدث تردد لقناة الشارقة الرياضية
أحدث تردد لقناة الشارقة الرياضية

مميزات قناة الشارقة الرياضية Sharjah TV sports

تتميز “قناة”الشارقة الرياضية” بانها مجانيه البث ولا تحتاج إلى اشتراك من أجل مشاهدة المباريات، ويتم بث القناة لمدة 24 ساعه متواصله دون انقطاع، كما تتميز قناة الشارقة الرياضية بامتلاكها عدة استوديوهات رياضيه متميزة وتضم محللين أجانب لمباريات كره القدم، كما أنها تمتلك الكثير من التقنيات الحديثة من كاميرات لنقل المباريات ومعدات حديثة.

مميزات قناة الشارقة الرياضية
مميزات قناة الشارقة الرياضية

البطولات التي تبثها قناة الشارقة الرياضية Sharjah TV sports

تقوم قناة الشارقة الرياضية ببث العديد من البرامج الرياضية والبطولات المختلفة لكره القدم التي يعشق متابعتها العديد في مصر والوطن العربي مثل الدوري الإماراتي، البطولة العربية للأندية أبطال الدوري، وبطولة آسيا للأندية، وبث بعض البطولات الأوروبية الهامة مثل دوري أبطال أوربا وبعض مباريات بطولة كاس العالم.

بطولات قناة الشارقة الرياضية Sharjah TV sports
بطولات قناة الشارقة الرياضية Sharjah TV sports

البرامج التي تقدمها قناة الشارقة الرياضية Sharjah TV sports

يتم بث العديد من البرامج الهامة التي يتابعها الكثير مثل برنامج أنستا سبورت، برنامج ملاعبنا، برنامج ميركاتو، برنامج الصحافة اليوم، برنامج ملاعب الناشئة وتقدم هذه البرامج بعمل تغطيه إعلامية لجميع مباريات كرة القدم وجميع اللعبات المختلفة التي يحرص المشاهد الرياضي على متابعتها بعد كل مباراة، وبعض هذه البرامج تقدم تغطيه للمباريات ولكن كل أسبوع على حده لجميع المباريات.

برامج قناة الشارقة الرياضية Sharjah TV sports
برامج قناة الشارقة الرياضية Sharjah TV sports

تردد قناة الشارقة الرياضية Sharjah TV sports على النايل والعرب سات

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطاب
نايل سات1101227500عمودي
نايل سات1197727500عمودي
نايل سات1180027500أفقي
عرب سات1186227500أفقي
عرب سات393427500عمودي

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عن الكاتب

Wesam Mohammed

خريجة كليه هندسه جامعه عين شمس ، أحد كتاب موقع نجوم مصرية، أحب تعلم اللغات و التصميم و القراءة و الرسم، عاشقة للقراءة والكتابة وتعلم احدث وصفات الطبخ المختلفة.

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