أحدث تردد لقناة أبو ظبي الرياضية AD Sports 2021 على جميع الاقمار الصناعية النايل سات والعرب سات

قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports أصبحت من أهم القنوات الرياضية التي ازداد البحث عنها كثيراً على محركات البحث يتساءلون عن تردد القناة وأهم المباريات التي يتم إذاعتها على القناة، فهذه القناة من أهم القنوات الرياضية العربية التي تقدم أقوى المباريات المحلية والعالمية، ما أن الرياضيات لها أعداد كبيرة من المتابعين من جميع دول العالم لهذا أصبحت قنوات الرياضة من أكثر القنوات التي يهتم بها الجميع، وأعلنت قناة قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports عن إذاعتها تصفيات مباريات كأس العالم 2022م التي من المقرر إقامتها في دولة قطر وتقدم أيضا مباريات الدوري السعودي، ولهذا سنقدم لكم احدث تردد لقناة أبو ظبي الرياضية لكي تستطيعون مشاهدة أقوى المباريات.

استقبل الآن تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports 2021

قناة أبو ظبي الرياضية من أولى القنوات التي تخصصت في المجال الرياضي فهي تابعة لمجموعة قنوات ابو ظبي، وأعلنت القناة منذ أيام عن وجود بعض التحديثات التي تشهدها القناة، ونوهت على جميع المتابعين باستبدال التردد القديم، والتردد الجديد لقناة أبوظبي الرياضية AD Sports 2021 هو:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports على النايل سات:

التردد: 12229.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

دقة الجودة: HD العالية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports على العرب سات:

التردد: 12804.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

دقة الجودة: HD العالية.

نبذة عن قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports 2021

تم انطلاق قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports لأول مرة عام 1969، وهي قناة إماراتية عربية مجانية، تابعة إلى مجموعة قنوات أبو ظبي، تقدم القناة مجموعة متميزة من البرامج الرياضية المتميزة مثل:

الكرة الأوروبية. أسرار الرياضة. الكرة الإيطالية. الجولة. كواليس الكرة. الرياضة حول العالم عالم ألعاب القوى. رواد الرياضة. برنامج Game Over. السرعة القصوي. بنفيكا في 60 دقيقة.

كل هذا البرامج وأكثر تذاع على قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports، تقدم هذه البرامج على يد كبار من رجال الرياضة العظماء من جميع دول الوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من استديوهات التحليل المتميزة.