“أحدث” تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD الأولي والثانية على نايل سات وعرب سات

أحدث تردد لقناة أبو ظبي الرياضية HD من أكثر الأمور التي زاد البحث عنها خلال الفترة الماضية،ولعل السبب نشر قناة “Ad sports” العديد من المباريات والبطولات العالمية على الأقمار الصناعية المختلفة مثل نايل سات وعرب سات،وتعد قناة أبو ظبي الرياضية الأول والثانية إحدى قنوات أبو ظبي والتي يتم بثها من دولة الإمارات العربية المتحدة وقد إنطلق بث قنوات أبو ظبي الرياضية منذ عام 2008،ويمتلك رجل الأعمال “محمد نجيب” باقة قنوات أبو ظبي كما تتميز بعمل تغطية شاملة لأهم الأخبار الرياضية وتحليل العديد من مباريات كرة القدم،ويسعد موقع “نجوم مصرية” تقديم تردد قناة أبو ظبي الرياضية الأول والثانية الجديد علي نايلسات وعربسات.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD الأول والثانية على القمر الصناعي نايل سات

القناة: ad sports 1&2 .

. التردد :12226 أو 12467

:12226 أو 12467 معدل الترميز:27500.

الإستقطاب:أفقي “H”.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD على عرب سات

القناة: أبو ظبي الأول والثاني الرياضية .

. التردد:11804.

معدل الترميز:27500.

الإستقطاب:أفقي “H”.

يذكر بأن قناة “ad sports HD” ستنقل اليوم أحداث مباراة الإتحاد السكندري Vs العربي الكويتي،وينتظر عشاق كرة القدم هذا الحدث الرياضي في تمام الساعة 7:15 بتوقيت دولة مصر ضمن مباريات البطولة العربية،وتعتبر تلك القناة منافس قوي لقناة “bein sport”؛حيث تقوم بإذاعة المباريات بشكل مجاني على القناة دون الحاجة إلى إشتراك شهري على عكس قنوات “بين سبورت” التي تحتاج إلى الاشتراك.

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