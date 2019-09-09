أحدث تردد قناة nbn اللبنانية الجديد عبر النايل سات ومتابعة كافة البرامج 

تردد قناة nbn اللبنانية يبحث عنها العديد من المواطنين اللبنانيين وغيرهم من أجل متابعة البرامج والمسلسلات والأخبار وكافة المواد المقدمة عبر تلك القناة، وعن مميزات قناة NBN اللبنانية، فتتمتع بعرض أحدث الاخبار المحلية والعالمية، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة فى اليوم بدون توق، تنقل كافة الأخبار التى يبحث عنها الجمهور، تتوفر القناة مجانا وغير مشفرة، وتقدم البرامج بجودة عالية فائقة الوضوح. لذلك نوفر في التقرير التالي تردد قناة nbn اللبنانية حتى نوفر عناء البحث على المشاهدين، فضلا عن إمكانية تنزيل تلك القناة على قائمة القنوات الفضائية الموجودة عبر النايل سات.

تردد قناة nbn اللبنانية الجديد

لمتابعة برامج nbn اللبنانية، عبر خاصية البث المباشر وعن تردد القناة​ عبر النايل سات من هنا:

نايل سات 201 – 7 درجات غرب – التردد: 12188 استقبال أفقي – معدل الترميز 27500 – عامل تصحيح الخطأ 3/4 Auto

قناة nbn اللبنانية 2019

nbn، هي شركة لبنانية مساهمة، تأسست عام 1996، في سبتمبر عام 2000 .

أطلقت الشبكة الوطنية للإرسال عبر النايل سات لتغطية العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.

تبث قناة NBN TV أون لاين مجاناً على مدار 7.0°W، كما تبث على ترددين مختلفين لاستقبال القناة.

وعن برامج قناة NBN الفضائية، فتتنوع بين ” برنامج أسأل قلبك، برنامج 60 دقيقة، برنامج الحدث الرياضى، برنامج شرق غرب، برنامج بورتريه، برنامج صدر حديثا، برنامج أخر كلام، برنامج بروح رياضية”.

قائمة برامج قناة nbn اللبنانية

مجموعة منوعة من البرامج الاجتماعية والسياسية والرياضية والفنية تفدمها قناة nbn اللبنانية عبر الموقع الإلكتروني والنايل سات من أجل الجمهور، وعن تلك البرامج، فهي، كالآتي

شرق وغرب، نورا زعيتر سليمان السلطة الرابعة، ليندا مشلب السياسة اليوم، من تقديم دارين عبد الصمد آخر كلام، من تقديم عباس ضاهر حوار اليوم، من تقديم علي نور الدين أخبار نت، من تقديم ميراي منصور. بروح رياضية، من تقديم رشيد نصار شي جديد مع جمانة، من تقديم جمانة قبيسي

ومن خلال البرامج السابقة التي عرضنها فيمكنك متابعة كافة الأخبار والمواد والمعلومات السياسية عبر تردد النايل سات الذي وفرناه.