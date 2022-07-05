أحدث تردد قناة mbc ام بي سي مصر 2022 “اضبطه الآن” علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تردد قناة mbc ام بي سي مصر على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية بدون انقطاع نهائي من الأشياء الهامة التي يبحث عنها الجمهور من محبي متابعة المسلسلات، والأفلام، والبرامج الحصرية التي تقدمها هذه القناة المميزة ام بي سي ١,٢ مصر حيث تسعي الإدارة منذ بثها على إرضاء كافة المتابعين لها مع التحديث المستمر للتردد حتي يستمتع الجميع بمشاهدة ممتعة دون التفكير في وجود تشويش أو انقطاع بجودة، ووضوح عالي للغاية، ولمعرفة ما يميز هذه القناة، والتردد الخاص بها عليك متابعة المقال.

تردد قناة mbc ام بي سي مصر

تجذب قناة mbc ام بي سي مصر العديد من المتابعين نظرًا لما تقدمه من محتوي مميز، ولمعرفة التردد الخاص بها تابع التالي:

القمر الصناعي هو النايل سات.

اضغط التردد بعد التحديث على 11470.

اجعل الاستقطاب أفقي.

اكتب معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

معامل التصحيح هو ٥/٦.

الجودة عالية HD

اسم القناة على الرسيفر Mbc masr

تردد ام بي سي على العرب سات

يمكنك متابعة القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال اتباع التالي:

اضبط التردد الجديد على 11270-12284.

معامل تصحيح الخطأ هو ٥/٦.

نوع الاستقطاب راسي.

اضبط معدل الترميز على ٢٧٥٠٠.

مميزات قناة ام بي سي

تتميز هذه القناة بالتالي:

تقوم بتقديم احدث، واهم البرامج الجديدة.

يهتم بها شريحة كبيرة من الجماهير فهي تستهدف جميع المواطنين من كافة الدول العربية.

تتميز بتنوع محتواها حيث تعرض الأفلام، والمسلسلات العربية سواء المصرية أو الخليجية.