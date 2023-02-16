أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023 National Geographic على جميع الأقمار الصناعية

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أهم قنوات الأفلام الوثائقية التي تعتمد بشكل كبير في محتواها على تقديم صورة بارزة من عالم الحيوان والطبيعة والكون وما بداخله من عالم المحيطات والأنهار والبحار، وقد بدأت القناة في ثوبها الأول عام 1997 في ثلاث دول فقط وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الآن أصبحت تُذاع في أكثر من 160 دول حول العالم وتنطق بـ 27 لغة مختلفة، وقد انطلقت في أبي ظبي عام 2009 على القمر الصناعي نايل سات، ومن ثم سوف نعرض تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023 على جميع الأقمار الصناعية لجميع متابعي ومحبي الإنتاج الوثائقي والتاريخي.

تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023

أعلنت مؤخرًا مجموعة قنوات ناشيونال جيوغرافيك عالم الحيوان بتغيير تردداتها؛ من أجل تحسين جودة الصورة وتقديم أفضل خدمة لجميع مشاهديها ومتابعيها من مختلف دول أقطار العالم العربي والأوروبي، ومن ثم حاولنا حصر تلك الترددات في الآتي:

القمر الصناعي النايل سات HD التردد 11411 معدل الترميز 30000 معامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الاستقطاب أفقي

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك SD

القمر الصناعي: النايل سات SD.

التردد:11526.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الإستقطاب: أفقي.

وأعلنت مجموعة قنوات ناشيونال جيوغرافيك أنها لا تبث عن طريق شبكة الإنترنت وليس هناك أي موقع رسمي يمكنه لذلك، وإنما هى فقط على الترددات المذكورة آنفًا.