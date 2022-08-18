أحدث تردد قناة ماجد كيدز الجديد 2022 على قمر نايل سات وعرب سات بجودة hd و sd

تعد قناة ماجد من أهم القنوات المخصصة للأطفال في الوطن العربي، لذلك يهتم الكثير من الآباء والأمهات بالبحث عن تردد القناة لتنزيلها لأطفالهم حتى يتمكن الأطفال من مشاهدة برامجها المتنوعة الهادفة التي تساعدهم على تعلم الكثير من المهارات، وذلك في ظل السعي الدائم من جانب القائمين على القناة بالتطوير في المحتوى التربوي والترفيهي المميز الذي تقدمه القناة، ونحن من خلال هذا المقال نستعرض معكم تردد قناة ماجد الجديد Majid Kids 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة hd و sd.

قناة ماجد كيدز 2022

قناة ماجد هي إحدى القنوات التابعة لشبكة أبو ظبي الإماراتية للإعلام أنشئت في أيلول عام 2015، وكان الهدف من انطلاقها هو المساهمة في إنشاء جيل عربي مثقف واعي، ومما تجدر الإشارة إليه أن القناة تتخذ شعار “الترفيه الهادف” وذلك من خلال تقديم محتوى ترفيهي يبث في نفوس الأطفال العديد من القيم والفضائل، وذلك عن طريق أشهر البرامج المتنوعة وأفلام الكرتون التي تعتمد على تنمية مهارات الأطفال منذ الصغر وتنمية ذكائهم، كما أنها تقدم برامج الألغاز والمسابقات التي تكسب الأطفال المهارات والمعلومات الجديدة، وتجذب عددا كبيرا من الأطفال من خلال ترددها على الأقمار الصناعية التي نرصد تردداتها في السطور التالية.

تردد قناة ماجد الجديد hd نايل سات

يتصدر تردد قناة ماجد الجديد بجودة HD على القمر الصناعي نايل سات اهتمام عدد كثير ومأهول من المشاهدين، فيمكنكم إعداد القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي لمشاهدة برامج القناة والاستمتاع بها وتحسين مهارات أبنائكم.

اسم القناة القمر الصناعي التردد (ميغا هرتز) الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح الدقة قناة ماجد للأطفال نايل سات 11411 أفقي H 20000 3/4 HD

تردد قناة ماجد الجديد على نايل سات 2022 جودة sd

اسم القناة القمر الصناعي التردد (ميغا هرتز) الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح الدقة قناة ماجد للأطفال نايل سات 11526 أفقي H 27500 5/6 SD

تردد قناة ماجد الجديد على قمر عربسات SD