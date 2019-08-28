أحدث تردد قناة لنا الجديد على النايل سات 2019 من هنا.. وتعرف على أحدث عروضها

تردد قناة لنا الجديد على النايل سات أضحى موضع بحث العديد من الأسر العربية وبالأخص السورية عبر محرك البحث العالمي الشهير “جوجل”، وذلك لأن قناة لنا تهتم بالقيم العربية، ولذلك فهي تعد من أهم القنوات العربية والتي نالت شهرة واسعة في السنوات الأخيرة، وذلك نظرًا لأنها تقدم محتوى هادف عبر شاشتها يجعلها تناسب جميع الفئات العمرية، وجميع طبقات المجتمع، فتعتبر قناة لنا السورية من أهم القنوات العربية التي تهتم بالقيم والمبادئ العربية، والذي يتضح من خلال برامجها الاجتماعية التي تتواءم وتتلائم مع جميع طبقات المجتمع، وتناسب أيضا كافة الفئات العمري المختلفة، هذا علاوة على أنها تتبنى شعار “لنا ما نرى”، وحرصًا منا على تقديم كل ما يهم القارئ ويشغل باله، نعرض لكم من خلال السطور القليلة القادمة تردد قناة لنا الجديد على النايل سات.

تردد قناة لنا الجديد على النايل سات

تردد قناة لنا الجديد على النايل سات يبحث عنه باقة من القراء، وتتبعها أيضًا قناة أخرىتحمل نفس الإسم بدأت بطرح أول عروضها عبر شاشات التليفزيون منذ بضعة أشهر، وبالرغم من قصر دة تقديم عروضها المختلفة على الشاشات إلا أنها استطاعت أن تأسر قلوب المشاهدين من كافة أنحاء الوطن العربية والدول الإفريقية بشكل عام، وذلك لما تستخدمه من أسلوب شيق ومثير في عرض فقراتها المختلفة.

تردد قناة لنا السورية LANA TV 2019

تردد قناة لنا السورية LANA TV 2019، يبحث عنه العديد من الأشخاص حيث إنها وضعت نصب أعينها عند افتتاح هذه القناة بث محتوى هادف يعمل على إمتاع المشاهد ومخاطبة عقله والسمو بوجدانه عن طريق العروض المميزة التي تبثها عبر شاشتها على مدار اليوم بدون أي تشويش أو تقطيع أثناء المشاهدة.

أشهر هذه البرامج التي تقدمها قناة لنا بلس السورية

أشهر هذه البرامج التي تقدمها قناة لنا بلس السورية هي كالتالي:

برنامج “قصة حلم”، والذي تقدمه الإعلامية الشهيرة “رابعة الزيات”

برنامج “فيه أمل” والذي تمتعنا بعرضه النجمة المتألقة “أمل عرفة”

تردد قناة لنا السورية” LANA TV على النايل سات

معامل التصحيح معدل الترميز القطبية التردد القمر الصناعي 4/3 27500 رأسي 12360 نايل سات 4/3 27500 أفقي 10727 نايل سات

كما يمكن لجميع محبيها مشاهدة البث المباشر من خلال:

رابط البث المباشر لقناة لنا السورية الصفحة لرسمية لقناة لنا السورية على تويتر الصفحة الرسمية لقناة لنا السورية على الفيس بوك الموقع الرسمي لقناة لنا السورية على اليوتيوب

ومما يجدر ذكره أنه من الممكن التواصل والتعرف على القناة عن طريق الموقع الرسمي للقناة بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الذي تم إطلاقه للقناة وهو خلال الفترة الأخيرة.