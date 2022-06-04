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أحدث تردد قناة طيور الجنة 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

محمد أحمد

تُعد قناة طيور الجنية من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي وأكثرها مشاهدة لدى غالبية الأطفال، فيحبها الكبار قبل الصغار، ولذلك دائماً ما نجد العديد من الأمهات يقومون بالبحث في ترددها من خلال محرك بحث جوجل وعبر مواقع الانترنت، نظرًا لما تقدمه من برامج هادفة وأغاني ممتعة ومسلية وتعليمية للأطفال، بالإضافة إلى أنها تخاطب لغة الأطفال البسيطة وتعمل على توصيل القيم والأخلاق من خلال محتوى هادف.

أحدث تردد قناة طيور الجنة 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تردد قناة طيور الجنة 2022 نايل

أتم إطلاق قناة طيور الجنة عام 2008 من قبل مالكها الأردني خالد مقداد، وتقدم العديد من الأغاني والاناشيد والبرامج التي تتواصل مع الأطفال لتعليم الأخلاق والقيم، ومن أشهر مقدمي الأغاني والأناشيد في القناة عائلة خالد مقداد وهم عصومي ووليد وجنا وجاد وأياد وسند، بالتعاون مع والدهم والدتهم وبعض أصدقاء العائلة، وقد انضم مؤخرًا إلى القناة زوجة الوليد التي تقدم أجواء رائعة مع العائلة.

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الآن.. إليكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على نايل سات وعربسات

أحدث تردد قناة طيور الجنة 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 1 4/6/2022 - 3:04 ص

تردد القناة على نايل سات

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
11258 النايل سات (H) افقي 27500 5/6
أحدث تردد قناة طيور الجنة 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2 4/6/2022 - 3:04 ص
أحدث تردد قناة طيور الجنة 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تردد القناة على عربسات

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
11310 عرب سات (v) راسي 30000 2/3

أحدث تردد قناة طيور الجنة 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 3 4/6/2022 - 3:04 ص

قناة طيور الجنة

مع العلم أن يوجد أيضًا قناة طيور الجنة 2، وقناة طيور بيبي للصغار جدًا، وقد تقدم القنوات على تغيير الترددات القديمة من الحين للآخر للحصول على ترددات قوية يسهل التقاطها بسرعة وبجودة عالية دون تقطيع لدى ملايين المشاهدين في الوطن العربي.

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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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