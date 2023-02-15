أحدث تردد قناة تنة ورنة 2023 الجديد على الأقمار الصناعية HD

إن قناة تنة ورنة تعتبر واحدة من أحدث قنوات الأطفال على الرغم من ذلك إلا أنها تمكنت أن تصبح من أفضل القنوات في الوطن العربي، حيث أنه يتم تقديم محتوى مسلي وتشويقي ومفيد إلى الأطفال؛ لهذا السبب فإنه منذ أن تم إطلاق القناة ونسبة المشاهدة عليها تتزايد بإستمرار.

قناة تنة ورنة على النايل سات

يتم بث المحتوى الخاص بالقناة المميز بالنسبة إلى الأطفال على قناة تنة ورنة على قمر النايل سات، ويمكن تنزيل القناة في خطوات بسيطة عن طريق الدخول إلى أعدادات الجهاز والضغط على MENU، ثم تقوم بإضافة بيانات القناة وسوف يتم تنزيلها مباشرة، والتي تتمثل في الآتي:

التردد: 11595.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

أهداف قناة تنة ورنة

يتم من خلال قناة تنة ورنة عرض العديد من البرامج وأفلام الكرتون والتي تهدف بشكل أساسي إلى تشجيع الأطفال على السلوكيات الصحيحة، وتعمل على تعليم الطفل الأرقام والحروف والألوان بشكل بسيط ومسلي؛ لهذا السبب فإن قناة تنة ورنة تعتبر هي الخيار الأمثل بالنسبة إلى الأطفال، ومن أهم العوامل التي تميز قناة تنة ورنة وتجعلها الخيار الأمثل ما يلي: