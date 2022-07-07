أحدث ترددات قنوات MBC وأشهر برامجها في 2022

قناة mbc مصر| أحدث ترددات القناة وأشهر برامجها في ٢٠٢٢

قناة mbc مصر هي إحدى قنوات مجموعة MBC السعودية، وتعتبر قناة mbc مصر واحدة من أشهر القنوات التلفزيونية واستطاعت تحقيق شهرة واسعة منذ بداية انطلاقها.

تقوم القناة بتقديم محتوى مختلف ومميز مما جعلها محط أنظار الكثيرين ليس في مصر فقط، ولكن في العالم العربي أيضاً.

وقد جعلها هذا المحتوى تحقق نسب مشاهدة عالية مما جعلها في مقدمة القنوات التي يبحث عنها المشاهد باستمرار.

لهذا تردد قناة mbc مصر يتصدر دائماً محركات البحث وسوف نعرض لكَ أحدث الترددات الخاصة بالقناة في ٢٠٢٢.

قام فريق نجوم مصرية بإعداد هذه المقالة لتغطية ترددات قنوات MBC.

تردد قنوات mbc مصر في 2022:

١-تردد قناة mbc مصر:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12015

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

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القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

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٢-تردد قناة mbc مصر 2:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11823

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

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بعض المعلومات التعريفية عن القناة في ٢٠٢٢:

قناة mbc مصر هي إحدى قنوات مجموعة mbc الشهيرة.

قد تأسست القناة في ١٧ أكتوبر ٢٠١٢ وتم إطلاق أول بث لها في ٩ نوفمبر ٢٠١٢، ومقر القناة الرئيسي في مدينة الإنتاج الإعلامي ومالك هذه القناة هو محمد عبد المتعال.

قناة MBC تبث برامجها على مدار ٢٤ ساعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

,تقدم القناة العديد من البرامج الحصرية التي جعلتها في مقدمة بحث المشاهد بصورة دائمة.

وتتميز هذه البرامج باختلاف محتواها لمناسبة جميع أذواق المشاهدين.

أشهر البرامج التي تم عرضها على قناة MBC:

1-برنامج The voice:

وهو برنامج مسابقات هولندي يهتم بعرض المواهب الغنائية، وقد حاز على شهرة واسعة.

2-برنامج Arabs got talent:

هو برنامج بريطاني خاص بالمواهب وتم تقديم النسخة العربية منه على شاشة mbc مصر.

3-برنامج The voice kids:

وهو نسخة من برنامج The voice ولكن مخصص للأطفال.

4-برنامج الحكاية:

تقديم الإعلامي المتميز عمرو أديب، وقد حصل هذا البرنامج على نسب مشاهدة عالية ولهذا قد تم عرض أكثر من موسم للبرنامج وهو مستمر حتى الآن من انطلاقه في عام ٢٠١٨.

5-برنامج يحدث في مصر:

يقدمه الإعلامي شريف عامر، يقدم هذا البرنامج متابعة يومية لما يحدث في مصر والعالم أيضاً.

تحتل قناة mbc مصر مكانة كبيرة بين القنوات التلفزيونية في الوقت الحالي، مما جعل الكثيرين يبحثون عن تردد قناة mbc مصر بصورة دائمة، ولهذا نعرض لكم أحدث ترددات قناة mbc مصر في ٢٠٢٢.

١-تردد قناة mbc مصر:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12015

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

٢-تردد قناة mbc مصر 2 على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11823

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

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