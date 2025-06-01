أحدث التقارير.. iPhone 17 سيأتي بمعالج A18 وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت

بدأت تتضح المواصفات الفنية للطراز الرئيسي من هاتف iPhone 17، الذي ستطرحه Apple في عام 2025، ووفقًا لمذكرة بحثية نشرها محللو Apple، سيستخدم طراز آيفون 17 الأقل تكلفةً نفس شريحة A18 المستخدمة في طراز iPhone 16 الرئيسي.

الكشف عن مواصفات شريحة وذاكرة الوصول العشوائي في iPhone 17

وفقًا للتسريبات، سيستمر إنتاج شريحة A18 بتقنية 3 نانومتر من الجيل الثاني من شركة TSMC، والمعروفة باسم N3E، سيحتوي طراز iPhone 17 Air فائق النحافة على شريحة A19، بينما سيستخدم طرازا iPhone 17 Pro شريحة A19 Pro، سيتم إنتاج هاتين الشريحتين بتقنية 3 نانومتر من الجيل الثالث من شركة TSMC، والمعروفة باسم N3P.

سيُزوَّد الطراز الأساسي من iPhone 17 بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، وهي نفس سعة iPhone 16، ووفقًا لتقارير محللي Apple المنشورة الشهر الماضي، سيحتوي iPhone 17 Air وطرازي iPhone 17 Pro على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت، ووفقًا لتقارير المحللين، كانت Apple تحاول الاختيار بين 8 و12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) للطراز الأساسي من iPhone 17 آنذاك، إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فقد اختارت الشركة ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت.

سيكون الطراز الأساسي من iPhone 17 مماثلاً لهاتف iPhone 16 من حيث التصميم العام، مع تحسين طفيف، ومن أبرز ميزات الجهاز الجديدة شاشة بتردد 120 هرتز وكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل، هذه القيم هي 60 هرتز و12 ميجابكسل نفسها في iPhone 16.

وفقًا لخبراء صناعة الشاشات، سيحتوي الطراز الأساسي من iPhone 17 على شاشة بقياس 6.3 بوصة، هذا الحجم هو 6.1 بوصة في iPhone 16، ومن المتوقع أن تُطلق Apple سلسلة iPhone 17 كاملةً في سبتمبر.