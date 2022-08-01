أحدث التسريبات عن هاتف سامسونج Samsung Galaxy A23 5g من حيث سعره و مواصفاته

تعمل شركة سامسونج على طرح هاتفها الجديد Samsung Galaxy A23 5g في الأسواق العالمية لاستكمال سلسلة النجاحات التي حققتها هواتف سامسونج من فئة “Galaxy A” وتحديدا بعد نجاح هاتف Samsung Galaxy A23 4g فهيا بنا نتعرف على مواصفات Samsung Galaxy A23 5g بشكل كامل وهل يستحق الشراء أم لا.

مواصفات Samsung Galaxy A23

الأبعاد: 164.2 × 76.1 × 9.1 ملم (6.46 × 3.00 × 0.36 بوصة)

الوزن: 205 جرام

نظام التشغيل: أندرويد 12

مجموعة الشرائح: MediaTek Dimensity 720 5G – سبعة نانومتر

الصوت: منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم،

أجهزة الاستشعار: مستشعر بصمات الأصابع على جانب الشاشة

مميزات أخرى: التسارع، الدوران، القرب، بوصلة

يدعم تقنية البلوتوث: Bluetooth 5.0.

فتحة بطاقة: microSD.

تقنية الدفع الإلكتروني : NFC.

نوع الشاشة: IPS LCD تعمل باللمس، 16 مليون لون

حجم الشاشة: 6.5 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية

الدقة: 720 × 1600 بكسل ، بكثافة بكسلات 270 بكسل لكل بوصة

المعالج: ثماني النواة (2×2.0 جيجاهرتز Cortex-A76 & 6×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55)

معالج الرسوميات: Mali-G57 MC3

مساحة التخزين: 128-256 جيجابايت

الرام: 6 – 8 جيجابايت

الكاميرا الخلفية: ثلاثية

الأولى: 50 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/2.0

الثانية: 8 ميجابكسل (عريضة جدًا)، فتحة f/2.2

الثالثة: 5 ميجابكسل (عمق)، فتحة f/2.4

مميزات الكاميرا الأساسية: فلاش LED ، بانوراما ، HDR

فيديو: [email protected]

الكاميرا السلفي: وحيدة بدقة 32 ميجا بيكسل (عريضة)، فتحة f/2.2

فيديو: [email protected]

البطارية: 5000 مللي أمبير

النوع: ليثيوم بوليمر

الشحن السريع: بقدرة 25 واط

الألوان: أزرق وأسود ودهبي وأبيض

موعد نزول Samsung Galaxy A23 5g

سوف ينطلق هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy A23 5g في الدول التي تدعم الفايف جي أولا وتأتي أوروبا والهند وأمريكا الشمالية من ضمن مستخدمي الفايف جي.

لا يوجد موعد محدد إلى الآن لنزول هاتف سامسونج جلاكسي آي 23 5 جي.

سعر Samsung Galaxy A23 5g