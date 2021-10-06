أحداث مسلسل بربروس Barbaros الجديد والقنوات الناقلة للمسلسل وموعد عرضه

انتشر بشكل كبير جدًا على محركات البحث التساؤلات حول مسلسل بربروس التركي الجديد، هذا المسلسل الذي من المفترض أن يتم إذاعته في منتصف شهر سبتمبر الماضي، ولكن استطاع المسلسل أن يخلق حالة من البحث والتساؤلات قبل عرضه وهذا بسبب أبطال المسلسل وهو الممثل الشهير إنجين ألتان المعروف في الوطن العربي بإسم ارطغران، هذا الممثل الذي حقق نجاح مبهر في آخر أعماله وهو مسلسل قيامة ارطغرل هذا المسلسل التاريخي الذي تحدث عن الدولة العثمانية، لهذا كان الجميع ينتظر الأعمال الجديدة لهذا الممثل المتميز.

أحداث المسلسل التركي الجديد بربروس

تدور أحداث مسلسل بربروس في عهد الدولة العثمانية وبالأخص في عهد السلطان سليم الأول يتحدث عن البحارة العظماء في هذا العصر، وتدور قصة المسلسل حول خير الدين بربروس هذا البحار الكبير الذي استطاع أن يصنع لنفسه امبراطورية كبيرة من السفن، وهذا البحار العظيم لدية مجموعة من الاخوة الذين يشاركونه في هذا الأسطول الذي يدور في البحر الأبيض المتوسط، وتدور الأحداث حول المشجرات التي تدور بين الأخوة من بين مؤيد لخير الدين بربروس ومن بين المعارض له ويتمني له الوقوع في المشاكل.

القنوات الناقلة لمسلسل بربروس الجديد

أعلنت شركة إنتاج مسلسل بربروس أن المسلسل سوف يتم اذاعته على قناة TRT1 التركية، وأعلنت إدارة قناة الفجر الجزائرية إذاعتها للمسلسل مترجم بعد إذاعته على القنوات التركية بيوم، وتردد قناة الفجر هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12130.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة TRT1 التركية هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11616.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

موعد عرض مسلسل بربروس

بدأت إذاعة أولى حلقات مسلسل بربروس يوم الجمعة الموافق 15 من سبتمبر 2021 على قناة TRT1 التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً ليكن موعد إذاعة حلقاته يوم الجمعة من كل أسبوع في هذا التوقيت، ويتم إذاعتها مترجمه يوم السبت على قناة الفجر الجزائرية، وقناة اليرموك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.