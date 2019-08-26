“أجدد” تردد لقناة زي ألوان Zee Alwan 2019 على النايل والعرب سات؛حيث يبحث محبي الدراما الهندية عن تردد قناة زي الوان الهندية على الأقمار الصناعية المختلفة ويسعد موقع “نجوم مصرية” تقديم أحدث تردد لقناة زي ألوان الجديد Zee Alwan 2019 على أقمار نايل سات وعرب وقد حازت الدراما الهندية والمسلسلات الهندية على إعجاب العديد من الأشخاص عبر الوطن العربي،كما تتمتع قناة Zee Alwan بنسبة مشاهدات عالية لما تقدمه من مسلسلات هندية جديدة،وتتميز تلك القناة بتقديم مسلسلات مترجمة باللغة العربية،وقد تم إنشاء قناة زي ألوان بواسطة رجل الأعمال “سوبهاش تشانردا“؛حيث يعتبر المالك الرسمي لتلك القناة والتي تأسست سنة 2012 وإنضمت إلي قناة زي أفلام ويمكن مشاهدة القناة بشكل مجاني.

تردد قناة زي ألوان على النايل سات 2019

التردد :11938 أو 11418.

:11938 أو 11418. معدل الترميز:27500.

الإستقطاب:عمودي.

تردد قناة زي ألوان على عرب سات 2019

التردد :12111.

:12111. معدل الترميز:27500.

الإستقطاب:عمودي.

المسلسلات الجديدة على قناة Zee Alwan 2019

تعرض قناة Zee Alwan العديد من المسلسلات الهندية الجديدة المدبلجة باللغة العربية،ولم تعرض هذا العام بشهر رمضان الماضي مسلسلات جديدة سوي مسلسل قدري بلا لون الجزء الثالث والذي توقفت عن عرضه لأسباب مجهولة إلى الآن وهذه بعض أبرز المسلسلات التي نعرضها القناة في الوقت الحالي.

مسلسل مكانك في القلب هو القلب كله الموسم الثالث. مسلسل زوجتي السمينة. مسلسل ثورة الفلاحين. مسلسل زواج من نوع أخر. مسلسل الحب الأعمي. مسلسل إيه جابك عند جارك الموسم السابع.

وقد حازت بعض المسلسلات التاريخية الهندية في الأعوام الماضية على إعجاب المشاهدين إلي اليوم مثل “جودا أكبر”،”ملكة جانسي” و”الملك والملكة”.

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