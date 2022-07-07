أبل هتعملها وبسعر خيالي .. سعر ومواصفات ايفون 14 برو Max الجديد وموعد الطرح قريبا

من المقرر أن يتم طرح ايفون 14 برو Max عما قريب وهو أحدث إصدارات أبل من سلسلة هواتف آيفون الشهيرة، ومن المرتقب أن يتم اصدار ايفون 14 برو Max في الفترة المقبلة، وقد رجحت مصادر في شركة أبل حسب موقع “gadgets” أن موعد الطرح للهاتف من المتوقع أن يكون في الفترة بي سبتمبر وأكتوبر 2022، في حين جاءت أنباء شبه مؤكدة أن موعد طرح ايفون 14 برو Max سيكون في 13 من سبتمبر 2022، فيما يلي نوضح تفاصيل سعر ايفون 14 برو Max ومواصفات الهاتف حسب التسريبات.

مواصفات ايفون 14 برو Max

ذاكرة الهاتف 128 و256 و513 جيجا بيت و1 تيرا بايت مع 6 جيجا رام.

الشاشة بمقاس 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هيرتز.

تشتمل الشاشة على زجاج سيراميك مقاوم للخدش.

تشتمل الشاشة على طبقة مقاومة لبصمات الأصابع ومقاومة للزيوت والمياه والأتربة.

المعالج Apple A16 Bionic بتكنولوجيا 4 نانو ميتر سداسي النواة.

نظام تشغيل iOS v15.

البطارية سعتها 4500 مللي أمبير.

الكاميرا الخلفية ثلاثية 12 و 12 و 12 ميجا بكسل لكل من الرئيسية والتقريب البصري والزاوية الواسعة.

الكاميرا الأمامية السيلفي دقتها 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2.

سعر ايفون 14 برو Max في السعودية

أشار الخبراء إلى أن الهاتف يأتي سعره مشابه تقريبًا إلى آيفون 13 ومن المتوقع أن يتم طرح الهاتف في المملكة العربية السعودية بسعر 5100 ريال سعودي للهاتف بالسعة 256 جيجا بايت مع 6 جيجا رام، ومن المتوقع أن يتم طرحه للهاتف بذاكرة 512 جيجا بايت مع 6 جيجا رام بقيمة 5700 ريال سعودي.

ايفون 14 برو Max جرير

هذا ومن المتوقع أن يتم طرح هاتف ايفون 14 برو Max في جرير السعودية بعد طره الهتف بالأسواق بالقيمة المتوقعة كما سبق الذكر التي تتراوح بين 5100 و5700 ريال سعودي، ومن المعروف أن مكتبة جرير السعودية تقوم بطرح الهواتف مع طرح عروض مميزة بتخفيضات رائعة، وللمتابعة يمكنك زيارة موقع مكتبة جرير للتعرف على العروض وعلى سعر الهاتف بعد الطرح.

سعر ايفون 14 برو Max بالدولار

هذا وقد توقع الخبراء أن هاتف ايفون 14 برو Max من المقرر أن يتم طرحه في السوق العالمي بحلول شهر سبتمبر حسب تسريبات موعد الطرح بقيمة تبلغ 1100 دولار أمريكي.

سعر ايفون 14 برو Max في العراق

من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس في دولة العراق قيمة 1,604,499 دينار عراقي، وهو القيمة المعادلة التقريبية لقيمة هاتف ايفون 14 برو ماكس من ابل الأمريكية بالدولار الأمريكي، حيث يمكن الأفراد من الحصول على الهاتف فور طرحه بالأسواق والاستمتاع بمزاياه المتعددة، ومن المتوقع أن تكون تلك القيمة للهاتف ذو الذاكرة 256 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.

سعر ايفون 14 برو Max في الإمارات

يتم طرح هاتف ايفون 14 برو ماكس حسب التسريبات في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة تبلغ 4040 درهم إماراتي، وهي قيمة تقريبية، ولم يتم الإعلان عن القيمة الحقيقية للهاتف حتى الآن، ومن المتوقع أن تكون تلك القيمة هي القيمة للهاتف بسعة 256 جيجا بايت، وترتفع القيمة مع ارتفاع الذاكرة.

ألوان ايفون 14 برو Max

أيضًا فإن هاتف ايفون 14 برو ماكس الجديد من شركة أبل الأمريكية للهواتف والأجهزة الذكية من المتوقع أن يتم توفره في الأسواق عند الطرح بأربعة ألوان، وهم الفضي والرمادي والذهبي والأزرق، ليكون مناسبًا لجميع الأذواق، وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف داعم لشبكات الأجيال من الثاني حتى الخامس.

سعر ايفون 14 برو Max في الجزائر

يأتي الهاتف حسب التوقعات في الجزائر بقيمة تبلغ 149 ألف دينار جزائري.

كما تجدر الإشارة إلى أن الهاتف بالرغم من مزاياه العديدة، والتي أبرزها كونه منتج من منتجات شركة آبل، فهو يفتقر لدعم إضافة ذاكرة خارجية، كما يفتقد لوجود منفذ سماعات أذن، ولا يتوفر به مستشعر بصمة.