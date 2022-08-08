تقنية

أبل على استعداد لإطلاق المؤتمر السنوي للإعلان عن هواتف “آيفون” الجديدة

محمد صفوت

شركة أبل ستقوم بعقد المؤتمر السنوي الخاص بإطلاق هواتفها الجديدة بشكل مُسجل هذا العام، وفي تقرير عن الشركة، تم التأكيد فيه أن الشركة بدأت بالفعل في تسجيل وتصوير المؤتمر، ومن المُتوقع أن يتم عقده خلال سبتمبر القادم؛ حيث تجنبت الشركات عقد المؤتمرات التي يحضرها المطورون من أجل الحفاظ على سلامة المشاركين.

مؤتمر آبل السنوي

مؤتمر آبل السنوي

يتوقع العديد من التقنيين أن مؤتمر هذا العام سيشهد إطلاق عائلة آيفون 14، والتي من المتوقع أن تشمل 4 هواتف وهم “آيفون 14، آيفون 14 ماكس، آيفون 14 برو، آيفون 14 برو ماكس”.

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وفي توقعات أخرى تشير إلى أن شركة أبل ستتخلى عن عائلة “ميني” التي كانت تطلقها مع هواتفها الجديدة، بسبب صدور تقارير تفيد بأن أداء هذا الإصدار ضعيف على مستوى المبيعات، فأوضحت التقارير على مستوى العامين الماضيين،  أن إصدار ميني شكل حوالي 3 بالمائة فقط من مبيعات الآيفون في الولايات المتحدة، وعلى أساسه سيتم التخلي عن هذا الإصدار.

ميزة آيفون 14

يتطلق الشركة آيفون 14 مع شاشة كبيرة 6.7 بوصة، لذا من المتوقع أن تعمل هذه الميزة على رفع مبيعات الهاتف، بسبب سعى العديد من مستخدمي الهواتف إلى شراء هاتف بشاشة كبيرة.

مؤتمر إطلاق آيفون 14

ساعات أبل الذكية

توقع العديد أيضاً أن يتم إطلاق الجيل الثامن من ساعات أبل الذكية خلال المؤتمر القادم، والتي ستستمد تصميمها من تصميم “أبل ووتش 7″، لكن سيتم إضافة مستشعر لدرجة حرارة الجسم، وسيتم إصدار “أبل ووتش برو” التي ستقدم شاشة أكبر وسعة بطارية أكبر، بالإضافة إلى الهيكل المصنوع من التيتانيوم.

ساعة أبل الجديدة

أجهزة آيباد iPad

من المُتوقع أن يتم تأجيل المؤتمر الخاص بإطلاق أجهزة الآيباد إلى شهر أكتوبر، والسبب الراجح هو أن نظام الآيباد ليس جاهزاً بالشكل النهائي، وبحاجة إلى مزيد من التطوير، وبهذا تكون هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها أبل إصدار iOS مبكراً عن نظام تشغيل الآيباد.

محمد صفوت

محمد صفوت، 24 سنة، طالب بكلية الهندسة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بإسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية


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تعليق 1
  1. ياسين يقول

    إشحنولي

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