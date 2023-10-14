تقنية

أبل تواجه مشكلة جديدة مع iPhone 15 Pro

نصر حماده

أفاد عدد من مستخدمي أجهزة iPhone 15 Pro، أن مشكلة ارتفاع درجات الحرارة لا تزال قائمة، حتى بعد قيام شركة أبل بإصدار تحديث لنظام التشغيلiOS 17.

ارتفاع درجة حرارة أيفون 15 برو

ارتفاع درجة حرارة أيفون 15 برو - المصدر: صحيفة ديلي ميل

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن هناك العديد من التقارير التي تؤكد أن درجات الحرارة لا تزال مرتفعة للغاية، رغم التحديث الذي تم إصداره قبل بضعة أيام من قبل الشركة المصنعة.

وزعمت الشركة أن التحديث الجديد لنظام التشغيل سيكون حلاً لهذه المشكلة، مشيرة إلى أن خطأً في البرمجة كان السبب وراء ارتفاع درجات حرارة الهواتف.

ومع ذلك، ذكر المستخدمون أنهم لا يزالون يعانون من مشكلة ارتفاع درجات حرارة هواتفهم، وأنها تحدث مع استخدام شاحن MagSafe من أبل.

وكانت شركة أبل قد أصدرت نظام التشغيل iOS الجديد، بداية أكتوبر الجاري، وذلك بعد تقارير المستخدمين، التي أشارت إلى أن درجات حرارة أجهزة iPhone 15 Pro الخاص بهم تصل إلى 38 درجة مئوية بعد بضع دقائق من الاستخدام.

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نصر حماده

كاتب وصانع محتوى؛ خريج إعلام قسم إذاعة وتليفزيون، مهتم بكل ما يدور في عالم السوشيال ميديا.

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