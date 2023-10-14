أبل تواجه مشكلة جديدة مع iPhone 15 Pro

أفاد عدد من مستخدمي أجهزة iPhone 15 Pro، أن مشكلة ارتفاع درجات الحرارة لا تزال قائمة، حتى بعد قيام شركة أبل بإصدار تحديث لنظام التشغيلiOS 17.

ارتفاع درجة حرارة أيفون 15 برو - المصدر: صحيفة ديلي ميل

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن هناك العديد من التقارير التي تؤكد أن درجات الحرارة لا تزال مرتفعة للغاية، رغم التحديث الذي تم إصداره قبل بضعة أيام من قبل الشركة المصنعة.

ALSO https://t.co/gFtY2bRg5s Some iPhone 15 Pros are STILL overheating despite Apple releasing its updated iOS to address the issue, users claim https://t.co/yVahPgg9zb ~ Story Below #USA #News — Follow @JodyField (@JodyField) October 12, 2023

وزعمت الشركة أن التحديث الجديد لنظام التشغيل سيكون حلاً لهذه المشكلة، مشيرة إلى أن خطأً في البرمجة كان السبب وراء ارتفاع درجات حرارة الهواتف.

ومع ذلك، ذكر المستخدمون أنهم لا يزالون يعانون من مشكلة ارتفاع درجات حرارة هواتفهم، وأنها تحدث مع استخدام شاحن MagSafe من أبل.

أبل: خلل برمجي في iOS 17 وراء ارتفاع درجة حرارة أيفون 15 من طراز برو https://t.co/WGBQsKQVWQ pic.twitter.com/Msx5n8kjD1 — مونت كارلو الدولية / Monte Carlo Doualiya (@MC_Doualiya) October 2, 2023

وكانت شركة أبل قد أصدرت نظام التشغيل iOS الجديد، بداية أكتوبر الجاري، وذلك بعد تقارير المستخدمين، التي أشارت إلى أن درجات حرارة أجهزة iPhone 15 Pro الخاص بهم تصل إلى 38 درجة مئوية بعد بضع دقائق من الاستخدام.