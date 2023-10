أبل تواجه مشكلة جديدة مع iPhone 15 Pro

أفاد عدد من مستخدمي أجهزة iPhone 15 Pro، أن مشكلة ارتفاع درجات الحرارة لا تزال قائمة، حتى بعد قيام شركة أبل بإصدار تحديث لنظام التشغيلiOS 17.

ارتفاع درجة حرارة أيفون 15 برو - المصدر: صحيفة ديلي ميل

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن هناك العديد من التقارير التي تؤكد أن درجات الحرارة لا تزال مرتفعة للغاية، رغم التحديث الذي تم إصداره قبل بضعة أيام من قبل الشركة المصنعة.

ALSO https://t.co/gFtY2bRg5s Some iPhone 15 Pros are STILL overheating despite Apple releasing its updated iOS to address the issue, users claim https://t.co/yVahPgg9zb ~ Story Below #USA #News

— Follow @JodyField (@JodyField) October 12, 2023