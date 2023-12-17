أبل تطلق اشتراكات مخفضة للمشتركين الحاليين

أطلقت شركة أبل خيارًا جديدًا لمطوري التطبيقات يُسمى “التسعير المشروط للاشتراكات”، والذي يسمح ببيع اشتراكات متأخرة مخفضة للمشتركين الحاليين.

لطالما سعى المطورون إلى طرق مختلفة لإغراء المستخدمين بالدفع مقابل المشتريات داخل التطبيق أو الاشتراك في التطبيق أو الخدمة، ولكن بموجب ميزة ترويجية جديدة، يمكنهم الآن تقديم خصومات للمشتركين بالفعل في اشتراك آخر.

أُعلن عن ميزة “التسعير المشروط للاشتراكات” يوم الجمعة على صفحات مطوري أبل، وهي مصممة لجذب المشتركين والاحتفاظ بهم، فهي تتيح للمطورين تقديم سعر اشتراك مخفض للمستخدمين طالما أنهم مشتركين بنشاط في اشتراك مختلف.

أما بالنسبة للمطورين، فإن هذه الميزة توفر عددًا من الفرص الترويجية، مثل تقديم اشتراك مخفض لمجموعة ثانية من الميزات إذا كان المستخدم مشتركًا بالفعل في الإصدار الأساسي، وإذا كان لديهم مجموعة من التطبيقات، كما يمكن للمطور تقديم اشتراكات مخفضة لتطبيقات أخرى يصنعونها.

العرض لا يقتصر بالضرورة على مطور واحد فقط، حيث من الممكن تقديم خصم للمستخدمين الذين يستخدمون تطبيق شركة ما إذا اشتركوا في منتج لمطور آخر.

لكن هناك ملاحظة مهمة: حيث أنه لن يتم تخفيض سعر الاشتراك المخفض إلا إذا كان المستخدم مشتركًا بنشاط في الاشتراك الأول، وإذا توقفوا عن الاشتراك في الأول، سيرتفع سعر الاشتراك المخفض إلى السعر العادي.

وتضيف أبل أيضًا أنه يمكن تسويق الخصومات للعملاء داخل التطبيق، وفي أماكن مخصصة على متجر التطبيقات، وكذلك في “قنوات التسويق الخارجية”.

ولا تزال ميزة “التسعير المشروط للاشتراكات” قيد التجربة، حيث ستضيف أبل المزيد من المطورين في “الشهور المقبلة”، كما تطلب أبل من المطورين المهتمين الاشتراك في الإشعارات المستقبلية، مع الكشف عن المزيد من التفاصيل في يناير.

ماذا يعني هذا للمستخدمين؟

سيلاحظ المستخدمون عروضًا ترويجية جديدة داخل التطبيقات، حيث يستهدف المطورون المشتركين بالفعل في تطبيقات أخرى، فقد يؤدي هذا إلى فرص توفير على اشتراكات جديدة، ولكن من المهم قراءة شروط الخدمة بعناية، إذ أن الخصومات مرتبطة بالاستمرار في الاشتراك الأول.

ما أهمية هذه الميزة؟

يعد “التسعير المشروط للاشتراكات” بمثابة استراتيجية تسويقية ذكية للمطورين لجذب عملاء جدد والحفاظ على ولاء العملاء الحاليين، كما أنه يطرح تساؤلات حول مستقبل سوق اشتراكات التطبيقات في ظل المنافسة المتزايدة، والبحث عن طرق مبتكرة لجذب المستخدمين.

ونتوقع أن نرى المزيد من التفاصيل عن “التسعير المشروط للاشتراكات” في يناير القادم، كما سنراقب ردود فعل المستخدمين والمطورين على هذه الميزة الجديدة في عالم اشتراكات التطبيقات.

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