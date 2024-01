 أبل تستهدف تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرة على أجهزة آيفون والأجهزة الأخرى

في تطور جديد في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة أبل أنها تستهدف تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرة على أجهزة آيفون والأجهزة الأخرى. وترى الشركة أن هذا النهج سيوفر العديد من المزايا، بما في ذلك تحسين أداء الجهاز وزيادة الخصوصية والأمان، جاء ذلك نقلاً عن موقع arstechnica عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

الذكاء الاصطناعي من أبل- المصدر: arstechnic عبر إكس

وتعمل أبل على تطوير تقنيات جديدة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرة على الأجهزة، وتشمل هذه التقنيات استخدام وحدات معالجة عصبية (NPU) المتخصصة، والتي تم تصميمها خصيصًا لمعالجة المهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، كما أنه سيتم تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على خوادم بعيدة، مما قد يؤدي إلى تأخيرات في أداء الجهاز، كما أن تشغيل النماذج على خوادم بعيدة قد يقلل من الخصوصية والأمان، حيث يمكن للجهات الخارجية الوصول إلى البيانات التي تتم معالجتها.

