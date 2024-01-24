 أبل تستهدف تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرة على أجهزة آيفون والأجهزة الأخرى

في تطور جديد في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة أبل أنها تستهدف تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرة على أجهزة آيفون والأجهزة الأخرى. وترى الشركة أن هذا النهج سيوفر العديد من المزايا، بما في ذلك تحسين أداء الجهاز وزيادة الخصوصية والأمان، جاء ذلك نقلاً عن موقع arstechnica عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

الذكاء الاصطناعي من أبل- المصدر: arstechnic عبر إكس

وتعمل أبل على تطوير تقنيات جديدة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرة على الأجهزة، وتشمل هذه التقنيات استخدام وحدات معالجة عصبية (NPU) المتخصصة، والتي تم تصميمها خصيصًا لمعالجة المهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، كما أنه سيتم تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على خوادم بعيدة، مما قد يؤدي إلى تأخيرات في أداء الجهاز، كما أن تشغيل النماذج على خوادم بعيدة قد يقلل من الخصوصية والأمان، حيث يمكن للجهات الخارجية الوصول إلى البيانات التي تتم معالجتها.

Apple aims to run AI models directly on iPhones, other devices https://t.co/PupyYjDpQr — Ars Technica (@arstechnica) January 24, 2024

وتأمل أبل في التغلب على هذه التحديات، حيث سيسمح هذا النهج بتحسين أداء الجهاز، حيث لن يكون هناك حاجة للاتصال بالإنترنت، كما سيزيد من الخصوصية والأمان، حيث لن تكون البيانات التي تتم معالجتها متاحة للجهات الخارجية، وإذا نجحت أبل في تحقيق هدفها، فستكون هذه خطوة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي. حيث ستجعل هذا النهج الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة وكفاءة وأمانًا.

هذا ومن الجدير بالذكر أن شركة آبل كانت قد أعلنت قبل أيام عن نظارة “فيجن برو” Vision Pro، والتي تتيح دمج الواقع المعزز والافتراضي في بيئة المستخدم الحقيقية، وذلك بفضل كاميرات وأجهزة استشعار، والتي من المقرر طرحها بسعر 3500 دولار، وتستهدف الشركات أكثر من عامة الناس.