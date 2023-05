أبل تتلقي تحذيرًا من الاتحاد الأوروبي حول التلاعب في منافذ شحن أيفون

تلقت شركة أبل الأمريكية خطابًا من “تيري بريتون” مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية يتضمن تحذيرًا للشركة من التلاعب في توصيلات منافذ الشحن في الهواتف الذكية أو التحايل على القانون الجديد الخاص بتوحيد جميع منافذ الشحن إلى منفذ USB-C، وقد تداولت العديد من الصحف التقنية والعالمية تفاصيل هذا الخبر، وذلك مثل الصحيفة الألمانية Die Zeit، وإليكم أهم التفاصيل.

تفاصيل خطاب الاتحاد الأوروبي

ولا تعد هذه هي المرة التي يحذر فيها الاتحاد الأوروبي شركة أبل من فرض أي قيود تتعلق بأداء منافذ الشحن USB C أو توصيلاتها في الهواتف الذكية التي تصدرها، فقد تكرر هذا التحذير قبل ذلك وتحديدا في أحد الاجتماعات التي تم عقدها في شهر مارس الماضي، والسبب في ذلك هو تداول بعض الأخبار التي تفيد بأن أبل سوف تصدر هواتفها الجديدة بمنفذ الشحن الجديد من نوع USB C مع فرض قيود على التوصيلات بحيث لا تعمل على الأجهزة الجديدة من إلا إذا كانت معتمدة من أبل بتصريح MFI والذي يعني “Made For iPhone”، ومن الجدير بالذكر أن أبل ما زالت حتى الآن تستخدم منفذ الشحن القديم الخاص بها وهو منفذ Lightning في جميع هواتف أيفون التي أصدرتها الشركة حتى الآن، ولم يتم إصدار أجهزة من أبل مزودة بمنفذ الشحن USB C إلا في بعض الإصدارات الحديثة من أجهزة أيباد iPad.

إمكانية حظر أيفون في دول أوروبا

أما بخوص قانون توحيد منافذ الشحن الصادر من الاتحاد الأوروبي فهو ينص على ضرورة تزويد كافة الهواتف الذكية الجديدة بمنفذ شحن USB C، بهدف هذا تحقيق العديد من الأهداف مثل تقليل النفايات الإلكترونية، وتسهيل استخدام المنتجات المختلفة وكذلك توفير الاستدامة لها، وأشار الاتحاد الأوروبي في رسالته الموجهة لشركة أبل إلى إمكانية حظر بيع الهواتف الذكية الخاصة بالشركة في كافة دول الاتحاد الأوربي، وذلك في حال عدم الالتزام بالقانون مع نهاية المهلة الممنوحة للشركات والتي تنتهي مع نهاية العام القادم 2024، ولذلك من المتوقع أن تصدر السلسلة الجديدة من هواتف أيفون iPhone 15 بمنفذ شحن USB C.