أبرز 7 هواتف قادمة بمواصفات قوية ومفاجآت.. تعرف عليها

تستعد شركات الهواتف الذكية لإطلاق مجموعة من الأجهزة الجديدة خلال الفترة المقبلة، بعضها تم تسريب صوره ومواصفاته، والبعض الآخر تم رصده خلال تصوير إعلاناته التجارية، ما يشير إلى اقتراب طرحها رسميًا في الأسواق.

وإليكم في السطور التالية أبرز ما تم الكشف عنه خلال الأيام الماضية وفق تقرير لموقع “gsmarena” المتخصص في الشأن التقني:

سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy A57 بمعالج Exynos 1680

من المتوقع أن تطلق سامسونج هاتف Galaxy A57 خلال الربع الأول من عام 2026، ويُعتقد أنه سيعمل بشريحة جديدة كليًا تحمل اسم Exynos 1680، والتي تحمل الرمز S5E8865 والاسم الرمزي Terra.

لم يتم الكشف عن تفاصيل كثيرة حول المعالج الجديد حتى الآن، لكن من المرجح أن يأتي مزودًا بوحدة معالجة الرسومات Xclipse، على غرار الجيل السابق.

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أول لمحة عن Nothing Phone (3)

ظهرت لمحة أولى عن هاتف Nothing Phone (3)، وتحديدًا من خلال صورة مقرّبة لجزء من الهاتف، دون الكشف عن الكثير من تفاصيله، إلا أن التصميم يبدو متماشيًا تمامًا مع هوية الشركة البصرية المعروفة، والتي تعتمد على البساطة والتميّز.

موتورولا تكشف عن Moto G96

ضمن سلسلة هواتف Moto G، تستعد موتورولا لإطلاق هاتفها الجديد Moto G96، والذي سيأتي بمعالج Snapdragon 7s Gen 2 من كوالكوم، وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

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وسيزوّد الهاتف بشاشة pOLED منحنية بحجم 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث 144 هرتز، وبطارية بسعة 5,500 مللي أمبير.

على مستوى التصوير، سيأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر Sony Lytia LYT-700C، وكاميرا ماكرو بدقة 8 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 32 ميجابكسل.

الهاتف سيتوفر بأربعة ألوان مميزة: Cattleya Orchid، Dresden Blue، Greener Pastures، وAshleigh Blue. ومن المتوقع أن يُطرح في السوق الهندي بسعر يقارب 22,990 روبية، أي ما يعادل نحو 270 دولارًا أمريكيًا، ولا توجد معلومات مؤكدة عن توفره في أسواق أخرى حتى الآن.

ريلمي تُطلق هاتفي GT 7 وGT 7T عالميًا

أطلقت شركة Realme هاتفيها الجديدين GT 7 وGT 7T عالميًا، وهما كالتالي:

يعتمد GT 7 على معالج Dimensity 9400e، ويأتي بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بتردد 120 هرتز، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تقريب بصري (2x)، وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل.

أما GT 7T فيعمل بمعالج Dimensity 8400-Max، ولا يحتوي على كاميرا تقريب، لكنه يحتفظ بنفس البطارية الضخمة بسعة 7,000 مللي أمبير، مع دعم شحن سريع بقوة 120 واط.

تسريب لهاتف Pixel 10 Pro على أحد شواطئ كندا

تم رصد هاتف Pixel 10 Pro (أو ربما Pixel 10 Pro XL) في أحد شواطئ مدينة فانكوفر الكندية، حيث كان يتم تصوير إعلان ترويجي للهاتف.

اللافت أن فريق العمل لم يكن حريصًا كثيرًا على إخفاء الهاتف، حيث تمكّن أحد المارة من رؤية اللوحات القصصية (Storyboard) الخاصة بالإعلان.

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ومن خلال المعلومات المتوفرة، من المتوقع أن تقدم جوجل ميزة جديدة في الكاميرا تتيح إضافة عدة أشخاص إلى نفس الصورة، وقد يُطلق الهاتف رسميًا في أغسطس المقبل.

وان بلس تكشف عن ميزات ذكاء اصطناعي جديدة في هاتفها OnePlus 13s

أعلنت شركة OnePlus عن مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، والتي ستظهر لأول مرة مع هاتف OnePlus 13s.

الميزة الأبرز هي مفتاح جديد على جانب الهاتف يسمى Plus Key، والذي يحل محل الزر الشهير لتبديل أوضاع الصوت (Alert Slider)، ويعمل على تفعيل مساحة ذكاء اصطناعي تُعرف باسم Mind Space، وهي مساحة تقوم بجمع المعلومات وتصنيفها لتتمكن من استدعائها لاحقًا عند الحاجة.

هاتف RedMagic 10S Pro ينطلق رسميًا في الصين

أطلقت شركة RedMagic هاتفها الجديد RedMagic 10S Pro في الصين، وهو مخصص للألعاب ويأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite Leading Edition، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجابايت.

الهاتف مزوّد بنظام تبريد متطور يسمى ICE-X، يستخدم المعدن السائل وتبريدًا نشطًا بالهواء، ويُقال إنه يوفر تحسنًا بنسبة 250% في توصيل الحرارة، مع زيادة مساحة تبديد الحرارة بنسبة 30%، ما يقلل حرارة المعالج حتى 5 درجات مئوية.

ويضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 7,500 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 120 واط، وشاشة OLED بحجم 6.85 بوصة وتردد 144 هرتز، وهو متوفر الآن في الأسواق الصينية.