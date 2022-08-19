أبرز مشاكل تنزيل متجر جوجل بلاي على هواتف الاندرويد

من أكثر المشاكل شيوعًا بين مستخدمو الأندرويد Android هو عدم القدرة على تنزيل أي تطبيق من متجر جوجل بلاي Google play، وقد تُفاجأ أثناء تصفحك بظهور رسالة خطأ عشوائية تخبرك بعدم إمكانية تنزيل بعض التطبيقات، وفي بعض الأحيان يُفاجأ البعض بعدم وجود متجر play على جهازه رغم أنه يتم تنزيل متجر بلاي بشكل تلقائي مع ملف مُثبت بشكل مسبق على هواتف الأندرويد ولكن إن لم تجده في هذه الحالة يمكنك تنزيل متجر play للموبايل سامسونج لأنك لن تستطيع تحميل الألعاب أو التطبيقات بشكل آمن بدون وجود متجر play.

مزايا تنزيل متجر play للموبايل سامسونج

دعم المتجر للعديد من اللغات المختلفة.

المتجر يمتاز بالتحديث التلقائي للتطبيقات بمنتهى السهولة.

يعمل المتجر play سامسونج بتنظيف التطبيقات الضارة والفيروسات.

يتيح لك إشعارات خاصة في وجود تحديثات أولاً.

ستستمتع بالكثير من التطبيقات والألعاب بشكل يومي في Google play.

يمتاز بالسرعة في الأداء مع القدرة على تثبيت الألعاب وكافة التطبيقات.

أولاً:- تحديث جهازك المحمول

قبل إتخاذ أي إجراء وتقوم بتجربة بعض الطرق لحل هذه المشكلة، ينبغي عليك تحديث جهازك المحمول أولاً، وذلك عبر الخطوات التالية:-

الذهاب إلى الإعدادات > تحديث البرنامج.

النقر على تنزيل وتثبيت.

اتباع الإجراءات والتعليمات التي ستظهر على الشاشة.

ثانيًا:- التحقق من الإتصال بالإنترنت