أبرز اختلافات ايفون 15 والإصدارات البرو: “نظرة سريعة”

في شهر سبتمبر عام 2023 قدمت شركة ابل للعالم موديلات جديدة وهي ايفون 15، ايفون 15 بلس، ايفون 15 برو، ايفون 15 برو ماكس، الفرق بين الموديلات الأساسية و البرو يتمثل في العديد من الميزات بما في ذلك الشاشة.

ايفون 15، ايفون 15 بلس، ايفون 15 برو، ايفون 15 برو ماكس

ما هي الاختلافات بين شاشات موديلات ايفون 15؟

إذا كان لديك ايفون 15 او ايفون 15 بلس فلن تتمكن من الاستمتاع بميزة الشاشة دائمة التشغيل، على عكس ذلك موديلات البرو لديها شاشة ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز مما يعني أنها يمكن أن تصل إلى أدنى معدل تحديث 1 هرتز عندما لا تكون الشاشة قيد الاستخدام وتصل إلى 120 هرتز عند الحاجة، هذا ما سمح لأبل بتوفير ميزة العرض المستمر دون استهلاك كبير للبطارية.

ما هي ابرز مزايا كاميرا ايفون 15؟

الصور البورتريه هي الميزة الأساسية لكاميرا الجديدة لـ ايفون 15 والتي تأتي مع التحكم في التركيز والعمق، تمكنك هذي الميزة من تحديد جسم معين في الصورة وتغيير التركيز أو التبديل بين الموضوع الرئيسي أو الخلفية، على سبيل المثال: إذا كانت الصورة تحتوي على شخصين في الإطار يمكنك تغيير التركيز من واحد إلى آخر عن طريق تحديد وجوه الأشخاص.

ما هي التحسينات التي تمت على موديلات ايفون 15؟

تمت إضافة بعض التحسينات الجديدة على ايفون 15 بما في ذلك التغييرات التي اضطرت ابل لإجرائها، واحدة من هذه التغييرات هي أن منفذ Lightning لن يظهر بعد الآن على أي هاتف ايفون أو أي منتج من ابل.

ماهي المشاكل الذي ظهرت على أجهزة ايفون 15؟

ارتفاع درجة الحرارة: تم حل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة في ايفون 15 برو من خلال تحديث iOS 17، وأكدت ابل أن مشكلة الحرارة الزائدة هي نتيجة لمجموعة أخطاء في نظام iOS 17.

التطبيقات: أوضحت شركة ابل أن التحديثات الأخيرة لبعض التطبيقات الخارجية على نظام iOS 17 مثل انستجرام و Uber، تُجهد وحدة المعالجة المركزية مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الايفون أكثر من المعتاد.

الشحن السريع: بعد تحديث الجهاز إلى iOS 17.0.3 تم حل مشكلة الحرارة الزائدة أثناء الشحن السريع.

الاستخدام المكثف: بعض المستخدمين أفادوا بأن ايفون 15 برو و ايفون برو ماكس يصبح ساخنًا عند إجراء مكالمات هاتفية أو لعب الألعاب أو وضع الهاتف في الجيب أو تشغيل الموسيقى أو استخدام الكاميرا.