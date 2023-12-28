قامت شركة هواوي بإطلاق سلسلة هواتفها نوفا 12 أول أمس في السوق الصيني، وتتكون هذه السلسلة من 4 طرازات، وهما Nova 12 Pro و Nova 12 Ultra وNova 12 Lite وNova 12، لكن طراز ألترا هو الأقوى ويليه طراز برو، وتريد هواوي أن تغزو الأسواق العالمية بهواتفها الخرافية الأربعة التي أطلقتهم رسمياً منذ عدة ساعات، كما أن هذه الهواتف ستكون منافسة لهواتف سامسونج وشاومي وأبل، وتم إطلاق الهواتف الأربعة في السوق الصيني أولاً على أن يتم إطلاقهم في الأسواق العالمية خلال أيام قليلة.

أبرزهم هاتف Nova 12 Ultra| مفاجأة هواوي تغزو الأسواق بـ4 هواتف عملاقة وتتحدى آبل وسامسونج

هاتف Nova 12 Ultra وحش هواوي الجديد

ويتميز هاتف Nova 12 Ultra وهاتف Nova 12 Pro بشاشتهما المنحنية، والجزء الخلفي يحتوي على جزيرة الكاميرات البيضاوية، ويزن هاتف Nova 12 Ultra نحو 198 جرام، أما وزن طراز برو فهو 201 جرام، وحول مواصفات الشاشة في طرازي برو وألتر فجاءت وفق ما يلي.

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نوع الشاشة OLED مقياس الشاشة 6.76 بوصة جودة العرض Full HD+ الدقة 2776 × 1224 بيكسل معدل التحديث 120 هرتز زجاج الحماية في طراز ألترا من نوع Kunlus الغير قابل للكسر

كما جاءت سعة البطارية في هاتفي نوفا 12 برو ونوفا 12 ألترا بسعة 4600 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 100 وات، كما يدعم الهاتفين ميزة الإتصال عبر الأقمار الصناعية، وجاء كلا الهاتفين بنظام كاميرات متطابقة، وجاءت الكاميرات الأساسية بدقة 50+ 8+ 2 ميجا بيكسل، أما كاميرا السيلفي الأمامية فجاءت بدقة 64 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أخرى بورترية بدقة 8 ميجا بيكسل.