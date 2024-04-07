أبرزها Huawei P70| عملاقة التقنية هواوي تتحدى سامسونج وأبل بمجموعة هواتف ثورية وسماعة رأس منافسة لسماعات أبل

يبدو أن التنين الصيني هواوي تعتزم دخول منافسة قوية مع سامسونج وأبل، حيث تعتزم عملاقة التقنية هواوي إقامة حدث كبير للإعلان عن بعض منتجاتها، ومن أبرزها سلسلة هواتف Huawei P70، والتي تتكون من أربع طرازات بمواصفات وتقنيات مختلفة، والطرازات الأربعة هم النسخة العادية هواوي بي 70 وهواوي بي 70 برو، وهواوي بي 70 برو بلس، وP70 Pro Art.

سلسلة هواتف Huawei P70

وسوف تحصل سلسلة هواتف Huawei P70 على ترقيات كبيرة في التقنيات والتصميم مقارنة بالطرازات السابقة، هذا إلى جانب أن هواوي تعمل الآن على تصميم هاتف قابل للطي ثلاثي الأبعاد وسيكون الهاتف على شكل حرف Z وبقياس 10 بوصة، كما في الصورة المرفقة بالخبر لتصميمه.

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كما ستقوم شركة BOE بتزويد هواتف هواوي الجديدة بالشاشات، وخاصة هاتفها القابل للطي، كما يوجد شركات أخرى مثل Zhaoli وFusda ستشارك هواوي في إنتاج مفصلات الهاتف القابل للطي ثلاثي الأبعاد، وبدأت هواوي بالفعل في شراء المواد اللازمة لإنتاج الهاتف.

كما تعتزم هواوي إطلاق سماعة رأس تم تزويدها بمجموعة من الشرائح الرائدة، وهي عبارة عن سماعة خاصة بالواقع المختلط، ومعالجها القوي سوف يعمل على تقديم تجربة أكثر سلاسة، من خلال هذا المنتج المتطور، كما ستكون هذه السماعة منافسة لسماعة أبل الحديثة.

وسوف تباع سماعة هواوي Huawei MR بسعر تنافسي، أقل بكثير من سماعة العملاق الأمريكي أبل Vision Pro، وسوف تحتوي على وحدة بطارية خارجية.