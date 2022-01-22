أبرزها كاميرا رباعية وسيلفي 32 ميجا بيكسل .. مواصفات SAMSUNG GALAXY A52s 5G من سامسونج

شركة سامسونج الغنية عن التعريف أطلقت هاتفها المميز SAMSUNG GALAXY A52s 5G في شهر سبتمبر الماضي من عام 2021 بعد الإعلان عن الهاتف في 17 أغسطس 2021، وقد لاقى الهاتف استحسان الكثيرين من مستخدمي الهواتف الذكية، إذا كنت تفكر في اقتناء الهاتف بالفعل، دعنا نأخذك في جولة سريعة نوضح فيها ملخص لأبرز مواصفات SAMSUNG GALAXY A52s 5G من سامسونج والعيوب التي قد تجدها بالهاتف.

مواصفات SAMSUNG GALAXY A52s 5G

تتوفر بالهاتف بعض المواصفات التي تميزه عن العديد من الهواتف الأخرى بالنسبة لبعض المستخدمين، وأبرزها:

عدد الشرائح إمكانية تشغيل شريحتين معًا من نوع Nano Sim. خاصية NFC يدعم مقاومة الماء يقاوم الهاتف الماء لمدة 30 دقيقة تحت عمق متر واحد. شبكات الاتصال دعم كل من الجيل الثاني حتى الجيل الخامس 2G,2G,4G,5G. الظهر والإطار مصنوع من البلاستيك المقوى. أبعاد الهاتف 8.4×75.1×159.9 ملم. الوزن 189 جم نظام التشغيل أندرويد 11.0 ألوان الهاتف أسود وأخضر وأبيض و بنفسجي.

الشاشة

مساحة الشاشة 6.5 إنش.

جودة الشاشة FHD

دقة الشاشة 1080×2400 بكسل.

معدل الكثافة 405 بكسل لكل بوصة.

نوع الشاشة super AMOLED

أبعاد العرض 20:9 والذي يناسب عرض الألعاب والفيديوهات.

وجود طبقة حماية على الشاشة.

تردد الشاشة عالي 120Hz.

إصدارات الهاتف

الإصدار الأول:

سعة الذاكرة الصلبة 128 جيجا بايت.

سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت.

الإصدار الثاني:

سعة الذاكرة الصلبة 256 جيجا بايت.

سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت.

الكاميرا

الكاميرا التفاصيل المميزات الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية: 64 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ملم (عريض)

12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 2.2 (فائقة الاتساع)

5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 2.4 (ماكرو)

5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 2.4 (العمق) فلاش LED تصوير بانوراما دعم تقنية HDR الكاميرا الأمامة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 جودة التصوير السلفي 4k

مميزات سامسونج جلاكسي A52s 5G

صوت ستريو للسماعات الخارجية.

دعم خاصية تحديد الموقع الجغرافي GPS.

يدعم الهاتف مستشعر البصمة.

يدعم الهاتف خاصية face unlock.

سعة البطارية 4500 مللي امبير.

قوة الشحن السريع 25 وات.

عيوب SAMSUNG GALAXY A52s 5G