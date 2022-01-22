أبرزها كاميرا رباعية وسيلفي 32 ميجا بيكسل .. مواصفات SAMSUNG GALAXY A52s 5G من سامسونج

مي صالح

شركة سامسونج الغنية عن التعريف أطلقت هاتفها المميز SAMSUNG GALAXY A52s 5G في شهر سبتمبر الماضي من عام 2021 بعد الإعلان عن الهاتف في 17 أغسطس 2021، وقد لاقى الهاتف استحسان الكثيرين من مستخدمي الهواتف الذكية، إذا كنت تفكر في اقتناء الهاتف بالفعل، دعنا نأخذك في جولة سريعة نوضح فيها ملخص لأبرز مواصفات SAMSUNG GALAXY A52s 5G من سامسونج والعيوب التي قد تجدها بالهاتف.

مميزات وعيوب SAMSUNG GALAXY A52s 5G

مواصفات SAMSUNG GALAXY A52s 5G

تتوفر بالهاتف بعض المواصفات التي تميزه عن العديد من الهواتف الأخرى بالنسبة لبعض المستخدمين، وأبرزها:

أبرزها كاميرا رباعية وسيلفي 32 ميجا بيكسل .. مواصفات SAMSUNG GALAXY A52s 5G من سامسونج 1 22/1/2022 - 4:33 ص

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عدد الشرائح إمكانية تشغيل شريحتين معًا من نوع Nano Sim.
خاصية NFC يدعم
مقاومة الماء يقاوم الهاتف الماء لمدة 30 دقيقة تحت عمق متر واحد.
شبكات الاتصال دعم كل من الجيل الثاني حتى الجيل الخامس 2G,2G,4G,5G.
الظهر والإطار  مصنوع من البلاستيك المقوى.
أبعاد الهاتف 8.4×75.1×159.9 ملم.
الوزن 189 جم
نظام التشغيل أندرويد 11.0
ألوان الهاتف أسود وأخضر وأبيض و بنفسجي.

أبرزها كاميرا رباعية وسيلفي 32 ميجا بيكسل .. مواصفات SAMSUNG GALAXY A52s 5G من سامسونج 2 22/1/2022 - 4:33 ص

الشاشة

  • مساحة الشاشة 6.5  إنش.
  • جودة الشاشة FHD 
  • دقة الشاشة 1080×2400 بكسل.
  • معدل الكثافة 405 بكسل لكل بوصة.

أبرزها كاميرا رباعية وسيلفي 32 ميجا بيكسل .. مواصفات SAMSUNG GALAXY A52s 5G من سامسونج 3 22/1/2022 - 4:33 ص

  • نوع الشاشة super AMOLED
  • أبعاد العرض 20:9 والذي يناسب عرض الألعاب والفيديوهات.
  • وجود طبقة حماية على الشاشة.
  • تردد الشاشة عالي 120Hz.

أبرزها كاميرا رباعية وسيلفي 32 ميجا بيكسل .. مواصفات SAMSUNG GALAXY A52s 5G من سامسونج 4 22/1/2022 - 4:33 ص

إصدارات الهاتف

الإصدار الأول:  

  • سعة الذاكرة الصلبة  128 جيجا بايت.
  • سعة الذاكرة العشوائية 8  جيجا بايت.

أبرزها كاميرا رباعية وسيلفي 32 ميجا بيكسل .. مواصفات SAMSUNG GALAXY A52s 5G من سامسونج 5 22/1/2022 - 4:33 ص

الإصدار الثاني:

  • سعة الذاكرة الصلبة 256 جيجا بايت.
  • سعة الذاكرة العشوائية 8  جيجا بايت.

أبرزها كاميرا رباعية وسيلفي 32 ميجا بيكسل .. مواصفات SAMSUNG GALAXY A52s 5G من سامسونج 6 22/1/2022 - 4:33 ص

الكاميرا

الكاميرا التفاصيل المميزات
الكاميرا الخلفية للهاتف  رباعية:

  • 64 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ملم (عريض)
  • 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 2.2 (فائقة الاتساع)
  • 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 2.4  (ماكرو)
  • 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 2.4  (العمق)
 فلاش LED

تصوير بانوراما

دعم تقنية HDR
الكاميرا الأمامة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 جودة التصوير السلفي 4k

أبرزها كاميرا رباعية وسيلفي 32 ميجا بيكسل .. مواصفات SAMSUNG GALAXY A52s 5G من سامسونج 7 22/1/2022 - 4:33 ص

مميزات سامسونج جلاكسي A52s 5G

  • صوت ستريو للسماعات الخارجية.
  • دعم خاصية تحديد الموقع الجغرافي GPS.
  • يدعم الهاتف مستشعر البصمة.
  • يدعم الهاتف خاصية face unlock.
  • سعة البطارية 4500 مللي امبير.
  • قوة الشحن السريع 25 وات.

أبرزها كاميرا رباعية وسيلفي 32 ميجا بيكسل .. مواصفات SAMSUNG GALAXY A52s 5G من سامسونج 8 22/1/2022 - 4:33 ص

عيوب SAMSUNG GALAXY A52s 5G

  • أهم عيوب الهاتف هي عدم وجود سماعات الأذن في العلبة.
  • عدم وجود اختلاف في التصميم الخارجي، حيث يأتي بنفس الشكل والخدمات.
  • بالرغم من إمكانية وضع كارت ميموري، إلا أن مكانها بدلًا من الشريحة الثانية.

مي صالح

كاتبة مقالات بحثية وإخبارية، أعمل في مجال الكتابة منذ عام 2011 حتى الآن، مهندسة ميكانيكا وأحب القراءة والرسم وبرامج الكمبيوتر والتطبيقات.


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تعليق 1
  1. حأتم من السودان يقول

    شكرا كثيرا طريقتك جميله ووافيه