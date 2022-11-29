تقنية

أبرزها هاتف Xiaomi 13 Pro.. شاومي تستعد للإعلان عن مفاجآت ضخمة في حدث كبير الخميس 1 ديسمبر

إسلام عوض

تستعد الآن شركة شاومي لحدث ضخم يوم الخميس القادم 1 ديسمبر 2022، وسوف تعلن شاومي خلال الحدث الكبير عن مفاجآت كثيرة، وسيكون من ضمن هذه المفاجآت إطلاق سلسلة هواتف حديثة وهي سلسلة هواتف Xiaomi 13، والتي سيكون من أبرزها هاتف Xiaomi 13 Pro الذي يأتي بمواصفات فريدة من نوعها.

أبرزها هاتف Xiaomi 13 Pro.. شاومي تستعد للإعلان عن مفاجآت ضخمة في حدث كبير الخميس 1 ديسمبر

مفاجآت شاومي وهاتف Xiaomi 13 Pro

شاومي تتصدر عالم التكنولوجيا.. بأحدث هواتفها المرتقبة Xiaomi 13 Pro بمواصفات “رائعة”

وسوف يتم تزويد هاتف Xiaomi 13 Pro بشاشة أوليد، وستكون الشاشة مسطحة وبحواف بسمك 1.61 ملم بالنسبة للجزء الأعلى، أما الجزء السفلي ستكون بسمك 1.81 ملم، وعرض الهاتف سيكون 71.5 ملم، الأمر الذي سيسهل التعامل مع الهاتف باليد الواحدة.

أبرزها هاتف Xiaomi 13 Pro.. شاومي تستعد للإعلان عن مفاجآت ضخمة في حدث كبير الخميس 1 ديسمبر 1 29/11/2022 - 10:53 ص

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كما سيأتي هاتف Xiaomi 13 Pro وباقي هواتف السلسلة بتقنية آي بي 68 ومضاد للغبار والماء، هذا إلى جانب القدرات التصويرية العالية والمعالج القوي الذي يضمن الأداء المتميز والسريع للهاتف.

أبرزها هاتف Xiaomi 13 Pro.. شاومي تستعد للإعلان عن مفاجآت ضخمة في حدث كبير الخميس 1 ديسمبر 2 29/11/2022 - 10:53 ص

وبالإضافة إلى هواتف Xiaomi 13 فسوف تعلن الشركة الصينية شاومي عن مفاجآت أخرى، حيث ستطلق شاومي الساعة الذكية “ووتش إس 2″، هذا إلى جانب سماعة بودز 4 تي دبليو إس، كما ستعلن شاومي خلال حدث 1 ديسمبر عن أول جهاز حاسب مكتبي وجهاز توجيه واي فاي، مع جهاز عرض جديد ومميز.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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