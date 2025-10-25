آيفون 18 برو وثورة الاتصالات الفضائية: شراكة سرية بين آبل وإيلون ماسك

تسريبات تكنولوجية مثيرة كشفت أن هاتف آيفون 18 برو القادم سيحمل ميزة ثورية للاتصال عبر الأقمار الصناعية، لا تقتصر على حالات الطوارئ فقط بل تمتد لتشمل الاتصال الكامل بالإنترنت من أي مكان في العالم. المدهش أن شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك مرشحة لتكون شريك آبل في هذه الخطوة التاريخية.

الميزة المنتظرة تتيح للمستخدمين الاتصال بالشبكات الفضائية بشكل مباشر دون الحاجة إلى شبكات أرضية، مما يعني إمكانية إجراء المكالمات وتصفح الإنترنت حتى في المناطق النائية أو وسط المحيطات.

وبذلك تنتقل آبل إلى مستوى جديد من الابتكار يجعل الهاتف وسيلة اتصال عالمية حقيقية.

لماذا يُعتقد أن التعاون مع إيلون ماسك قادم؟

حتى الآن تعتمد آبل على شركة “جلوبال ستار” لتوفير خدمة الطوارئ عبر الأقمار الصناعية، لكن التقارير تشير إلى أن شركة “سبيس إكس” التابعة لإيلون ماسك تستعد لتوفير البنية التحتية للاتصال الفضائي الكامل عبر شبكتها “ستارلينك”.

هذا التقارب في المصالح والتقنيات يفتح الباب أمام تعاون رسمي محتمل بين العملاقين في المستقبل القريب.

تحديات أمام المشروع الفضائي

رغم الحماس الكبير، إلا أن هناك عقبات تقنية وتنظيمية ضخمة، منها تكاليف التشغيل العالية، والحاجة إلى توافق عالمي على الترددات، إضافة إلى قضايا الخصوصية والتحكم في البيانات.

كما لم تصدر بعد أي تأكيدات رسمية من آبل أو ماسك حول بدء التعاون فعليًا.

ماهي الفوائد التي تعود على المستخدمين؟

إذا تحققت هذه الشراكة، فسيتمكن مستخدمو آيفون 18 برو من الاتصال بالإنترنت في أي مكان على الكوكب دون الحاجة لشبكات المحمول.

لكن من المتوقع أن يرتفع سعر الهاتف نتيجة التكلفة المرتفعة لهذه التقنية الثورية، التي قد تفتح الباب لربط أجهزة آبل بمنظومة ماسك الواسعة، من السيارات الكهربائية إلى خدمات الإنترنت الفضائي.

بهذه الميزة، قد يتحول آيفون 18 برو إلى أول هاتف يدمج فعليًا بين الأرض والفضاء، في تعاون تقني غير مسبوق بين آبل وإيلون ماسك، يضع مستقبل الاتصالات العالمية على أعتاب مرحلة جديدة.

اقرأ أيضا

تعرف على تقنية عدسة­ جوجل Google Lens والفوائد التي تقدمها للمستخدمين مع رابط التحميل

واجهة مستخدم جديدة مطورة يحدثها إنستجرام لحاملي الأجهزة القابلة للطي