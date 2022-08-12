مقارنة بين آيفون 13 برو ماكس وسامسونج إس 22 ألترا من حيث السعر والمواصفات
في ظل بحث الكثير من الفئات والمواطنين عن الحصول على أفضل هواتف الفئة الرائدة المتوفرة في الأسواق، حيث يُعد هاتفي آيفون 13 برو ماكس من شركة آبل الأمريكي، وجالكسي إس 22 ألترا من سامسونج، هما الهاتفين الأبرز والأفضل والأغلى سعرًا، ويحملان العديد من المواصفات الرائدة، ما يدفعنا أن ننشر لكم مقارنة بينهما من حيث السعر والمواصفات.
مقارنة بين آيفون 13 برو ماكس وسامسونج إس 22 ألترا
|الموديل
|آيفون 13 برو ماكس
|سامسونج إس 22 ألترا
|السعر العالمي
|1610 دولار أمريكي
|1050 دولار أمريكي
|السعر في السعودية
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المواصفات الأساسية
|المواصفات
|آيفون 13 برو ماكس
|سامسونج إس 22 ألترا
|الأبعاد
|160.8 × 78.1 × 7.7 ملم
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|الشاشة
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|مواصفات داخلية
|مستشعر Face ID للتعرف على الوجه
|مستشعر البصمة
|معالج CPU
|سداسي النواة
|ثماني النواة
|الذاكرة العشوائية
|9 جيجابايت
|8/12 جيجابايت رام
|البطارية
|بطارية ليثيوم أيون.
غير قابلة للإزالة.
|5000 مللي أمبير.
ليثيوم بوليمر.
غير قابلة للإزالة
سعة البطارية
- هاتف أيفون 13 برو ماكس: بطارية بسعة 4373 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 7.5 واط .
- سامسونج جالكسي إس 22 ألترا: بطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط.