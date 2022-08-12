تقنية

مقارنة بين آيفون 13 برو ماكس وسامسونج إس 22 ألترا من حيث السعر والمواصفات

محمد سيد

في ظل بحث الكثير من الفئات والمواطنين عن الحصول على أفضل هواتف الفئة الرائدة المتوفرة في الأسواق، حيث يُعد هاتفي آيفون 13 برو ماكس من شركة آبل الأمريكي، وجالكسي إس 22 ألترا من سامسونج، هما الهاتفين الأبرز والأفضل والأغلى سعرًا، ويحملان العديد من المواصفات الرائدة، ما يدفعنا أن ننشر لكم مقارنة بينهما من حيث السعر والمواصفات.

مقارنة بين آيفون 13 برو ماكس وسامسونج إس 22 ألترا من حيث السعر والمواصفات

مقارنة بين آيفون 13 برو ماكس وسامسونج إس 22 ألترا

             الموديل             آيفون 13 برو ماكس سامسونج إس 22 ألترا
السعر العالمي 1610 دولار أمريكي 1050 دولار أمريكي
السعر في السعودية
  • 4845 ريال سعودي للنسخة (128 جيجابايت).
  • 5160 ريال سعودي للنسخة (256 جيجابايت).
  • النسخة (256 جيجابايت ،12 جيجابايت) بسعر 4899 ريال سعودي
  • النسخة (256 جيجابايت، 12 جيجابايت) بسعر 5299 ريال سعودي
  • النسخة (512 جيجابايت، 12 جيجابايت) بسعر 5699 ريال سعودي.

مقارنة بين آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس من حيث السعر والمواصفات

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مقارنة بين آيفون 13 برو ماكس وسامسونج إس 22 ألترا من حيث السعر والمواصفات

المواصفات الأساسية

           المواصفات           آيفون 13 برو ماكس          سامسونج إس 22 ألترا
الأبعاد 160.8 × 78.1 × 7.7 ملم
  • الطول 163.3.
  • العرض 77.9.
  • العمق 8.9 ملم.
الشاشة
  • 6.7 بوصة
  • تستحوذ الشاشة على 87.8٪ من جسم الهاتف
  • 6.8 بوصة.
  • تستحوذ الشاشة على 90.0٪ من جسم الهاتف
مواصفات داخلية مستشعر Face ID للتعرف على الوجه مستشعر البصمة
معالج CPU سداسي النواة ثماني النواة
الذاكرة العشوائية 9 جيجابايت 8/12 جيجابايت رام
البطارية بطارية ليثيوم أيون.

غير قابلة للإزالة.

 5000 مللي أمبير.

ليثيوم بوليمر.

غير قابلة للإزالة

سعة البطارية

  • هاتف أيفون 13 برو ماكس: بطارية بسعة 4373 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 7.5 واط .
  • سامسونج جالكسي إس 22 ألترا: بطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط.

محمد سيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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