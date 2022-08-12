مقارنة بين آيفون 13 برو ماكس وسامسونج إس 22 ألترا من حيث السعر والمواصفات

في ظل بحث الكثير من الفئات والمواطنين عن الحصول على أفضل هواتف الفئة الرائدة المتوفرة في الأسواق، حيث يُعد هاتفي آيفون 13 برو ماكس من شركة آبل الأمريكي، وجالكسي إس 22 ألترا من سامسونج، هما الهاتفين الأبرز والأفضل والأغلى سعرًا، ويحملان العديد من المواصفات الرائدة، ما يدفعنا أن ننشر لكم مقارنة بينهما من حيث السعر والمواصفات.

مقارنة بين آيفون 13 برو ماكس وسامسونج إس 22 ألترا

الموديل آيفون 13 برو ماكس سامسونج إس 22 ألترا السعر العالمي 1610 دولار أمريكي 1050 دولار أمريكي السعر في السعودية 4845 ريال سعودي للنسخة (128 جيجابايت).

5160 ريال سعودي للنسخة (256 جيجابايت). النسخة (256 جيجابايت ،12 جيجابايت) بسعر 4899 ريال سعودي

النسخة (256 جيجابايت، 12 جيجابايت) بسعر 5299 ريال سعودي

النسخة (512 جيجابايت، 12 جيجابايت) بسعر 5699 ريال سعودي.

المواصفات الأساسية

المواصفات آيفون 13 برو ماكس سامسونج إس 22 ألترا الأبعاد 160.8 × 78.1 × 7.7 ملم الطول 163.3.

العرض 77.9.

العمق 8.9 ملم. الشاشة 6.7 بوصة

تستحوذ الشاشة على 87.8٪ من جسم الهاتف 6.8 بوصة.

تستحوذ الشاشة على 90.0٪ من جسم الهاتف مواصفات داخلية مستشعر Face ID للتعرف على الوجه مستشعر البصمة معالج CPU سداسي النواة ثماني النواة الذاكرة العشوائية 9 جيجابايت 8/12 جيجابايت رام البطارية بطارية ليثيوم أيون. غير قابلة للإزالة. 5000 مللي أمبير. ليثيوم بوليمر. غير قابلة للإزالة

سعة البطارية