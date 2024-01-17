آيفون يكسر احتكار سامسونج على عرش الهواتف الذكية

في عام 2023 تمكن هاتف آيفون من تخطي منافسه الرئيسي “أجهزة سامسونج”، ليحتل بذلك المرتبة الأولى كأكثر الهواتف الذكية مبيعًا على مستوى العالم، وهذه هي المرة الأولى التي تخسر فيها الشركة الكورية الجنوبية الصدارة منذ العام 2010.

آيفون VS سامسونج

حسب البيانات الأولية الصادرة عن “إنترناشيونال داتا كوربوريشن”، فقد أبلت شركة أبل بلاءً حسنًا حيث قامت بشحن ما يقارب 234.6 مليون جهاز آيفون خلال العام المذكور، ما يعادل 20.1٪ من الحصة السوقية العالمية محققة بذلك نموًا سنويًا قدره 3.7٪.

سامسونج تفقد عرش سوق الهواتف الذكية

ووفقًا لتقرير التتبع الربع سنوي العالمي للهواتف المحمولة الصادر عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، فقد شهدت سامسونج انخفاضًا في شحنات هواتفها الذكية بنسبة 13.6%، لتصل إلى 226.6 مليون جهاز، مما أدى إلى انخفاض حصتها السوقية إلى 19.4٪.

شاومي تحافظ على المركز الثالث

وحققت شركة “شاومي” الصينية المرتبة الثالثة عالمياً بإجمالي شحنات بلغت 145.9 مليون وحدة، ما يعكس نسبة 12.5% من إجمالي الحصة السوقية، حسبما أفادت مؤسسة “IDC”، وفي المرتبة الخامسة جاءت الشركتان الصينيتان المتخصصتان في تصنيع الهواتف الذكية “OPPO” و”Transsion”.

وأوضحت نبيلة بوبال مديرة الأبحاث في برنامج التتبع العالمي التابع لـ “IDC”، أنه على الرغم من النمو القوي الذي حققته بعض العلامات التجارية ذات الجودة المتدنية مثل “Transsion” و”Xiaomi” خلال النصف الثاني من عام 2023، والذي جاء نتيجة للتوسع السريع في الأسواق الناشئة، إلا أن “آبل” برزت كأكبر المستفيدين.

وأضافت بوبال أن المكانة المستمرة لشركة “آبل” ومرونتها تعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في الطلب على الأجهزة الفاخرة، التي تشكل الآن أكثر من 20% من السوق، وتحقق ذلك بدعم من العروض الجذابة للمقايضة وخطط التمويل بدون فوائد.

أبل تصبح العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم

تدلل البيانات على تفوق شركة أبل على منافستها سامسونج في سوق الهواتف الذكية طوال عام كامل، مما يعكس قدرة الشركة المتمركزة في كوبرتينو على التكيف بشكل أكثر فعالية من منافسيها مع الانخفاض الذي شهدته الصناعة خلال العامين الأخيرين.

خلال الربع الأخير من عام 2023 شهدت شحنات الهواتف الذكية عالميًا نموًا بنسبة 8.5% سنويًا، لتصل إلى 326.1 مليون وحدة متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 7.3%.

كما تغلبت شركة أبل على أمازون لتصبح العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم بقيمة 516.6 مليار دولار، وفقاً لتقرير نشر يوم الأربعاء من قبل شركة براند فاينانس الاستشارية.