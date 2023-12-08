آيفون في المتناول.. آبل تكشف عن هاتف iPhone SE 4 الاقتصادي بمواصفات رائعة

يترقب الكثيرين من عشاق “آيفون”، موعد إصدار الهاتف الجديد iPhone SE 4، بعد كشف التسريبات من شركة “آبل” أبرز المواصفات المتوقع أن يأتي بها، ومن المتوقع أن يتم إصدار هاتف آيفون SE4 مع بداية العام الجديد 2024، حاملًا العديد من المواصفات الرائعة والسعر المناسب، حيث أن بطارية الهاتف ستكون نفس مواصفات بطارية “آيفون 14″، بالإضافة إلى أن التصميم الخارجي إلى هاتف “آيفون إس إي 4” سيكون مشابهًا إلى هاتف “iPhone 14” وسوف نتعرف على أبرز المواصفات التي تم الكشف عنها، إلا أنها قد تختلف قليلًا لأنها مجرد تسريبات.

مواصفات هاتف iPhone SE 4

الشاشة 6.1 بوصة المعالج A16 Bionic الذاكرة الداخلية 64/ 128/ 256 جيجابايت الرام 4 جيجا بايت الكاميرا 12 + 12 ميجابكسل البطارية 2100 مللي أمبير نظام التشغيل Ios 16.2

أبعاد الهاتف

الطول 139.6 مم العرض 66.5 مم السمك 7.4 مم وزن الهاتف 148 غرام الألوان – أسود – أبيض الأحمر

الشبكات والاتصالات

الشبكات 2G

3G

4G

5G GPRS يدعم EDGE يدعم عدد الشرائح شريحة واحدة نوع الشريحة Nano SIM واي فاي يدعم منفذ USP Lightning GPS يدعم البلوتوث 5.0، A2DP، LE

الشاشة

نوع الشاشة Retina IPS LCD حجم الشاشة 6.1 بوصة دقة 1334 × 720 بكسل ابعاد 9: 16 نسبة الشاشة 68.3 % كثافة البيكسلات 335 بكسل × كل بوصة معدل السطوع 625 شمعة الحماية زجاج سيراميك مقاوم للخدش اللمس المتعدد يدعم

العتاد

اسم المعالج A16 Bionic دقة التصنيع 4 ناتومتر عدد الأنوية سداسي النواة تردد ثماني النواة معالج الرسومات Apple GPU (4-core graphics) الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت الذاكرة الداخلية 64/ 128/ 256 جيجابايت الذاكرة الخارجية لا يدعم

الكاميرا

الكاميرا الخلفية ثنائية

12 ميجابيكسل (فتحة العدسة) 1.8/ F

12 ميجابيكسل (مثبت بصري) 2.2/ F فيديو 2160 بكسل 60/ 30/ 24 إطار في الثانية

1080 بكسل 240/120/60/30 إطار في الثانية فلاش يدعم الكاميرا الامامية واحدة دقة الكاميرا 12 ميجابكسل (فتحة العدسة) 2.0/ F الفيديو يدعم فلاش لا يدعم

البطارية والشحن

نوع البطارية ليثيوم لوليمر السعة 2100 مللي أمبير البطارية غير قابلة للإزالة الشحن السريع 18 واط شحن البطاية 50% خلال 30 دقيقة

سعر هاتف iPhone SE 4

ومن المتوقع أن يتم إصدار سعر هاتف آيفون SE4 في السوق العالمي 460 دولار أمريكي بينما سيكون في الوطن العربي كالتالي:

سعر هاتف iPhone SE 4 في مصر 13.450 جنيهًا.

سعر هاتف iPhone SE 4 في السعودية 1.980 ريال سعودي.

سعر هاتف iPhone SE 4 في الأردن 351 دينار أردني.

سعر هاتف iPhone SE 4 في العراق 699.900 دينار عراقي

سعر هاتف iPhone SE 4 في الإمارات 1.988 درهم.

ننشر لكم أبرز المعلومات الجديدة التي من المتوقع أن تتضمنها تحديثات مقبلة أو بعض التقارير التقنية، إلا أن الجوال المنتظر سيحظى باهتمام الكثيرين، من المتوقع أن يحقق نسب مبيعات كبيرة، نظرًا لسعره المثالي الذي سيكون في متناول الكثيرين.