تقنية

آيفون في المتناول.. آبل تكشف عن هاتف iPhone SE 4 الاقتصادي بمواصفات رائعة

إيمان علي

يترقب الكثيرين من عشاق “آيفون”، موعد إصدار الهاتف الجديد iPhone SE 4، بعد كشف التسريبات من شركة “آبل” أبرز المواصفات المتوقع أن يأتي بها، ومن المتوقع أن يتم إصدار هاتف آيفون SE4 مع بداية العام الجديد 2024، حاملًا العديد من المواصفات الرائعة والسعر المناسب، حيث أن بطارية الهاتف ستكون نفس مواصفات بطارية “آيفون 14″، بالإضافة إلى أن التصميم الخارجي إلى هاتف “آيفون إس إي 4” سيكون مشابهًا إلى هاتف “iPhone 14” وسوف نتعرف على أبرز المواصفات التي تم الكشف عنها، إلا أنها قد تختلف قليلًا لأنها مجرد تسريبات.

مواصفات هاتف iPhone SE 4

الشاشة 6.1 بوصة
المعالج A16 Bionic
الذاكرة الداخلية 64/ 128/ 256 جيجابايت
الرام 4 جيجا بايت
الكاميرا 12 + 12 ميجابكسل
البطارية 2100 مللي أمبير
نظام التشغيل Ios 16.2
آيفون في المتناول.. آبل تكشف عن هاتف iPhone SE 4 الاقتصادي بمواصفات رائعة

أبعاد الهاتف

الطول 139.6 مم
العرض 66.5 مم
السمك 7.4 مم
وزن الهاتف 148 غرام
الألوان – أسود

– أبيض

الأحمر

الشبكات والاتصالات

الشبكات
  • 2G
  • 3G
  • 4G
  • 5G
GPRS يدعم
EDGE يدعم
عدد الشرائح شريحة واحدة
نوع الشريحة Nano SIM
واي فاي يدعم
منفذ USP Lightning
GPS يدعم
البلوتوث 5.0، A2DP، LE

الشاشة

نوع الشاشة Retina IPS LCD
حجم الشاشة 6.1 بوصة
دقة 1334 × 720 بكسل
ابعاد 9: 16
نسبة الشاشة 68.3 %
كثافة البيكسلات 335 بكسل × كل بوصة
معدل السطوع 625 شمعة
الحماية زجاج سيراميك مقاوم للخدش
اللمس المتعدد يدعم

العتاد

اسم المعالج A16 Bionic
دقة التصنيع 4 ناتومتر
عدد الأنوية سداسي النواة
تردد ثماني النواة
معالج الرسومات Apple GPU (4-core graphics)
الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية 64/ 128/ 256 جيجابايت
الذاكرة الخارجية لا يدعم
آيفون في المتناول.. آبل تكشف عن هاتف iPhone SE 4 الاقتصادي بمواصفات رائعة

الكاميرا

الكاميرا الخلفية
  • ثنائية
  • 12 ميجابيكسل (فتحة العدسة) 1.8/ F
  • 12 ميجابيكسل (مثبت بصري) 2.2/ F
فيديو
  • 2160 بكسل 60/ 30/ 24 إطار في الثانية
  • 1080 بكسل 240/120/60/30 إطار في الثانية
فلاش يدعم
الكاميرا الامامية واحدة
دقة الكاميرا 12 ميجابكسل (فتحة العدسة) 2.0/ F
الفيديو يدعم
فلاش لا يدعم
هاتف آيفون الاقتصادي

البطارية والشحن

نوع البطارية ليثيوم لوليمر
السعة 2100 مللي أمبير
البطارية غير قابلة للإزالة
الشحن السريع 18 واط
شحن البطاية 50% خلال 30 دقيقة

سعر هاتف iPhone SE 4

ومن المتوقع أن يتم إصدار سعر هاتف آيفون SE4 في السوق العالمي 460 دولار أمريكي بينما سيكون في الوطن العربي كالتالي:

  • سعر هاتف iPhone SE 4 في مصر 13.450 جنيهًا.
  • سعر هاتف iPhone SE 4 في السعودية 1.980 ريال سعودي.
  • سعر هاتف iPhone SE 4 في الأردن 351 دينار أردني.
  • سعر هاتف iPhone SE 4 في العراق 699.900 دينار عراقي
  • سعر هاتف iPhone SE 4 في الإمارات 1.988 درهم.

ننشر لكم أبرز المعلومات الجديدة التي من المتوقع أن تتضمنها تحديثات مقبلة أو بعض التقارير التقنية، إلا أن الجوال المنتظر سيحظى باهتمام الكثيرين، من المتوقع أن يحقق نسب مبيعات كبيرة، نظرًا لسعره المثالي الذي سيكون في متناول الكثيرين.


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عن الكاتب:
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إيمان علي

صحفية حرة أعشق مهنتي كثيراً وأحب الإبداع الدائم والإطلاع المستمر أعشق قراءة الروايات وأحب تغطية الأخبار التي تهم المواطنين وأعمل جاهدة على إيصال كلمتهم والعمل على متابعها وحلها.
حاصلة على بكالوريوس اقتصاد منزلي والعديد من الدورات التدريبية في مجال الصحافة والإعلام


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