“آيفون الغلابة”.. سعر ومواصفات هاتف LeTV Yl pro

يعتبر هاتف LeTV Yl pro من الهواتف المميزة التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع نظرًا لانخفاض سعره حيث يطلق عليه “آيفون الغلابة”، وتم تصنيع الهاتف على ايدي صينية بطريقة احترافية ويحمل مواصفات قياسية تتناسب مع جميع العملاء، لذلك في هذا المقال نستعرض لكم سعر مواصفات هاتف LeTV YI Pro.

مواصفات هاتف LeTV YI pro

مزود بشاشة كبيرة ذات طراز معدني مساحتها 6.5 بوصة وبجودة 1560×720 بيكسل.

يتميز بسعة تخزين كبيرة تصل إلى 256 جيجابايت.



معالج الهاتف من نوع UNIS 0C Tiger T310 SoC بتقنية 4G.

يدعم الهاتف خاصية مسح بصمات الأصابع.

الهاتف مزود ببطارية ذات جودة عالية قدرتها 4000 ملي أمبير، بالإضافة إلى شاحن اصلي USB.

يحتوي الهاتف علي كاميرتين خلفيتين بدقة 8 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل.

يدعم الهاتف بطاقة مزدوجة 4G.

أبعاد الهاتف تبلغ 164.3 x 77.7x 9.5 ملم.

وزن الهاتف 208 جرام.

سعر هاتف LeTV Yl pro