آخر تحديث لباقة قنوات دريم Dream الجديدة 2021 على النايل سات

ظهرت قنوات دريم Dream الجديدة 2021 على القمر الصناعي النايل سات خلال الأيام الماضية، وهي حاملة أسم قناة دريم ولكنها ليست تابعة إلى قناة دريم Dream الأصلية فهي متوقفة منذ عدة شهور وهذا بسبب بعض الديون التي لم تستطيع إدارة القناة بسدادها وهذا ما جعلها تتعرض إلى التوقف عن البث المباشر، وظهرت قنوات دريم الجديدة على الأقمار الصناعية يوم 1 نوفمبر، فهي مجموعة من القنوات الفضائية المتنوعة التي تحمل أسم قناة دريم، فهي باقة من القنوات المتميزة فهي تضم مجموعة من المجالات الفنية المختلفة من الاكشن، الدراما، سينما، أفلام، كلاسيك والعديد من المجالات الأخرى، لهذا بدء الجميع يتساءل عن تردد تلك القنوات الجديدة لمشاهدة الأعمال الفنية التي تقدمها القناة.

استقبل الآن تردد باقة قنوات دريم Dream الجديدة 2021

نحرص دائمًا من خلال موقعنا على تقديم التحديثات الجديدة للقنوات الفضائية التي يبحث عنها المتابعين، ومنذ ظهور قنوات دريم Dream الجديدة والجميع يتساءل عنها وعن تردد هذه القنوات وهو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11296.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

دقة الجودة: SD.

هذا هو تردد باقة قنوات دريم Dream الجديدة 2021.

ما هي قنوات دريم Dream الجديدة 2021

ظهرت قنوات دريم Dream الجديدة 2021 على الأقمار الصناعية يوم الإثنين الموافق 1 من نوفمبر على النايل سات، هي قنوات فضائية مصرية جديدة، ليست تابعة إلى قناة دريم Dream الأصلية فقد تم توقف هذه القناة، وتتمثل قنوات دريم الجديدة في:

قناة دريم سينما.

دريم أفلام.

قناة دريم دراما.

دريم مسلسلات.

قناة دريم سيما.

دريم كلاسيك.

هذه هي قنوات دريم Dream الجديدة، تقوم بإذاعة أجدد الأفلام المصرية والعربية المتنوعة، كما تقدم مجموعة من المسلسلات المصرية الجديدة.