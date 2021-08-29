“آخر تحديث” ترددات شبكة قنوات النهار 2021 علي النايل سات

تعتبر شبكة تليفزيون النهار إحدى أهم القنوات الفضائية في مصر والوطن العربي بأكمله؛ لذلك يبحث عن تردداتها الكثير من المشاهدين وعشاق المسلسلات العربية والبرامج، ولذلك نرصد من خلال موقع “نجوم مصرية” تردد مجموعة قنوات النهار.

قنوات النهار 2021

مجموعة قنوات النهار هي قنوات مصرية مختلفة التخصصات تمتلكها شركة “ترنتا” وتقدم مضمون متنوع ومختلف من البرامج والمسلسلات، تم إنطلاق شبكة تليفزيون النهار 30 يونيو 2011م، وتم إفتتاح القنوات بالتتابع، حيث تم إفتتاح قناة النهار دراما في نهاية عام2011م، وبعدها قناة النهار سينما، ثم النهار اليوم الإخبارية عام2014م.

وتم إعادة تطوير القنوات في عام 2016 ليتم تغيير قناة النهار العامة لقناة النهار 1، كما تم تغيير الشعارات كافة، بالإضافة الي تطوير البرامج وإضافة برامج جديدة.

ترددات قنوات النهار 2021

وتضم مجموعة قنوات النهار القنوات الآتية:

النهار 1

النهار1 +2

النهار دراما

النهار اليوم

النهار نور

النهار سينما

النهار رياضة

ويمكن ضبط الترددات الخاصة بقنوات النهار علي النايل سات بكل سهولة، حيث تمتلك كل قناة تردد مختلف عن الأخرى،و تأتي الترددات كالآتي:

تردد قناة النهار 1

التردد الاستقطاب الترميز التصحيح 11488 رأسي 27500 2/3

تردد النهار دراما و النهار دراما 2

التردد الاستقطاب الترميز التصحيح 11488 أفقي 27500 ¾

تردد قناة النهار سينما

التردد الاستقطاب الترميز التصحيح 11785 أفقي 27500 3/4

تردد قناة النهار اليوم وقناة النهار الرياضية 2021

التردد الاستقطاب الترميز التصحيح 11785 رأسي 27500 3/4

تردد قناة النهار نور