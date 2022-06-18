تقنية

آخر التقارير تكشف أن هاتف Realme Narzo 50i Prime سيأتي بسعر مُنخفض في 22 يونيو 2022

سمير بوبكر

آخر التقارير تكشف أن هاتف Realme Narzo 50i Prime سيأتي بسعر مُنخفض في 22 يونيو 2022

آخر التقارير تكشف أن هاتف Realme Narzo 50i Prime سيأتي بسعر مُنخفض في 22 يونيو 2022 4 18/6/2022 - 7:28 م

كشفت شركة Realme عن هاتفها الحديث المعرف باسم  “Realme Narzo 50i” خلال شهر سبتمبر الماضي، والآن ستقدم الشركة إصدار الـ Prime الخاص بهذا الجهاز في تاريخ 22 يونيو من هذا العام، وهذا وفقًا لتقرير جديد تم نشره على الموقع التقني المشهور 91 mobiles.

ووفقًا للموقع، فإن هاتف Realme Narzo 50i Prime سيأتي باللونين الأخضر والأسود، كما يحتوي الهاتف على كاميرا واحدة في الخلف، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لليسلفي على شكل قدرة ماء.

Realme عملاقة التقنية الصينية تزيح الستار عن هاتفها Realme Narzo 50i Prime أرخص الهواتف الذكية

ريلمي تتألق.. تسريبات جديدة لهاتف Realme Narzo 50i Prime الرائع رخيص السعر

آخر التقارير تكشف أن هاتف Realme Narzo 50i Prime سيأتي بسعر مُنخفض في 22 يونيو 2022 1 18/6/2022 - 7:28 م
 

تصميم Realme Narzo 50i Prime

تم تصميم هاتف Narzo 50i Prime بحواف مسطحة ويحتوي هذا الهاتف، على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير.

سعر هاتف Realme Narzo 50i Prime

يدعي المصدر أن هذا الإصدار سيكون بسعر منخفض التكلفة وسيبلغ سعرها بأقل من 100 دولار أمريكي، وبهذا سيصبح هذا الهاتف الأقل سعرًا من الشركة خلال هذا العام.

آخر التقارير تكشف أن هاتف Realme Narzo 50i Prime سيأتي بسعر مُنخفض في 22 يونيو 2022 2 18/6/2022 - 7:28 م

كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف Realme Narzo 50i Prime سيتم إطلاقه قبل نهاية هذا الشهر، وذلك بعد وقت قصير من طرح هاتف Realme C30، وسيتم الكشف عنه وتحديدًا في تاريخ 22 يونيو

آخر التقارير تكشف أن هاتف Realme Narzo 50i Prime سيأتي بسعر مُنخفض في 22 يونيو 2022 3 18/6/2022 - 7:28 م

هل أعلنت الشركة عن موعد إطلاق هذا الهاتف؟

لا توجد أي معلومات رسمية من شركة Realme حول Narazo 50i Prime حتى الآن، لكن الشركة أعلنت أنها ستقدم منتجين جديدين الأسبوع المقبل وهما: Realme C30 الذي سيم طرحه في تاريخ 20 يونيو والساعة الذكية Realme TechLife Watch R100 في تاريخ 23 يونيو 2022.

Avatar of سمير بوبكر
سمير بوبكر

كاتب ومدون جزائري٬ عملي الأساسي مختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد استخدام برامج المونتاج والفوتوشوب٬ مهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية بشكل عام٬ مثل أخبار الهواتف الذكية٬ الشركات الإلكترونية٬ التطبيقات٬ المواقع إلى غير ذلك من أخبار التقنية٬ وأعمل على نقل المعلومات المفيدة للقارئ العربي من خلال موقع نجوم مصرية.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.