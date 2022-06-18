آخر التقارير تكشف أن هاتف Realme Narzo 50i Prime سيأتي بسعر مُنخفض في 22 يونيو 2022

كشفت شركة Realme عن هاتفها الحديث المعرف باسم “Realme Narzo 50i” خلال شهر سبتمبر الماضي، والآن ستقدم الشركة إصدار الـ Prime الخاص بهذا الجهاز في تاريخ 22 يونيو من هذا العام، وهذا وفقًا لتقرير جديد تم نشره على الموقع التقني المشهور 91 mobiles.

ووفقًا للموقع، فإن هاتف Realme Narzo 50i Prime سيأتي باللونين الأخضر والأسود، كما يحتوي الهاتف على كاميرا واحدة في الخلف، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لليسلفي على شكل قدرة ماء.

تصميم Realme Narzo 50i Prime

تم تصميم هاتف Narzo 50i Prime بحواف مسطحة ويحتوي هذا الهاتف، على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير.

سعر هاتف Realme Narzo 50i Prime

يدعي المصدر أن هذا الإصدار سيكون بسعر منخفض التكلفة وسيبلغ سعرها بأقل من 100 دولار أمريكي، وبهذا سيصبح هذا الهاتف الأقل سعرًا من الشركة خلال هذا العام.

كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف Realme Narzo 50i Prime سيتم إطلاقه قبل نهاية هذا الشهر، وذلك بعد وقت قصير من طرح هاتف Realme C30، وسيتم الكشف عنه وتحديدًا في تاريخ 22 يونيو

هل أعلنت الشركة عن موعد إطلاق هذا الهاتف؟

لا توجد أي معلومات رسمية من شركة Realme حول Narazo 50i Prime حتى الآن، لكن الشركة أعلنت أنها ستقدم منتجين جديدين الأسبوع المقبل وهما: Realme C30 الذي سيم طرحه في تاريخ 20 يونيو والساعة الذكية Realme TechLife Watch R100 في تاريخ 23 يونيو 2022.