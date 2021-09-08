حدث تاريخي ينتظره عُشاق آيفون iphone 13.. وميزة فريدة قد تُحقق المستحيل

أيام قليلة جدًا تفصلنا عن الحدث المرتقب من شركة أبل الأمريكية، لإطلاق سلسلة هواتف آيفون 13 بنسخها المختلفة البرو والميني والماكس والعادية، وفقًا لأحدث التسريبات والتقارير التي أشارت إلى دعوة الشركة وسائل الإعلام، لحضور حدث الإطلاق السنوي في 14 سبتمبر المقبل، والذي يتوقع أن يحمل الإعلان الرسمي للسلسلة الجديدة، بجانب الكشف عن ساعتها الرقمية وأجهزتها اللوحية الأحدث، ومن المتوقع أن يشهد هذا الحدث، اهتمامًا كبيرًا من جميع وسائل الإعلام العالمية، حيث سيتم بثه مباشرةً على الموقع الرسمي للشركة.

أبرز التوقعات الجديدة بشأن آيفون 13

وقبل أيام من الإعلان الرسمي عن إطلاق هواتف آيفون 13، والكشف بشكل نهائي عن كافة المواصفات الحديثة التي تحملها، والأسعار التي يتم طرحها بها في الأسواق، ترى الكثير من التوقعات، أن التصميم العام للموبايل الجديد، قد لا يشهد اختلافًا جوهريًا عن سابقيه، وقد يكون أقرب في الشكل لآيفون 12، وربما تكون الاختلافات في المواصفات والكاميرات والمعالجات، لاسيما مع النسخ البرو والماكس، خاصةً في معدل التحديث الذي سيبلغ 120 هرتز، وسيختلف بناءً على المحتوى المعروض على الشاشة، كما سيتم تلافي بعض المشكلات التي تواجدت في الإصدارات السابقة في عُمر البطارية.

تثبيت الكاميرات بشكل قُطري

ومن بين توقعات الخبراء والمحللين أيضًا، أن آيفون 13 العادي والميني، سيتم تثبيت الكاميرات عليهما بشكل قُطري وليس عمودي، مع انخفاض أزرار الصوت والطاقة بمقدار ربع بوصة، بينما ستكون أكثر سُمكًا بعض الشيء عن الإصدارات السابقة، وهو الأمر ذاته الذي سيتكرر مع وحدة الكاميرات، لتكون أكبر حجمًا في الجزء الخلفي من الهاتف.

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وميزة دعم الأقمار الصناعية

أما الميزة الأهم والفريدة التي تم الكشف عنها قبل أيام، فهي دعم iphone 13 لتقنية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وهو ما سيسمح للمستخدمين بإجراء مكالمات وإرسال رسائل في مناطق لا تحتوي على تغطية شبكات الجيل الرابع والخامس، أي دعم الاتصالات خارج نطاق التغطية ومكالمات الطوارئ، وهو أمر ستنفرد بها تلك الهواتف لوحدها عن جميع الهواتف الذكية.