آبل “Apple” تكشف عن تحديثات “IOS 15.5” و “IPad OS 15.5” مع مجموعة من الميزات الحديثة

كشفت شركة Apple عن تحديثات جديدة لأنظمة أجهزتها الذكية التي جلبت معها مجموعة من الميزات الحديثة للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية التي تحمل عملاتها التجارية.

وأوضحت الشركة أن هذه التحديثات الجديدة ستحمل اسم IOS 15.5، IPad OS 15.5 وستجلب معها ثباتًا أكبر في أنظمة التشغيل، وتصحيح بعض أخطاء البرامج التي أثرت على عمل الأجهزة، بالإضافة إلى توفير بعض ميزات الخاصة بالأمان التي تعمل على حماية سرية البيانات.

وأشارت Apple إلى أن ميزة Wallet ستسمح لمستخدمي Apple Cash بإرسال أو طلب أموال من بطاقتهم المصرفية.

كما أكدت الشركة بخصوص هذه التحديثات الجديدة أنها ستوفر أيضًا، إعدادات جديدة لـ Podcasts لتقليل الحلقات المخزنة وحذف الحلقات القديمة.

تحديث IPad OS 15.5

سيقدم تحديث IPad OS 15.5 لأجهزة كمبيوتر iPad ميزة تساعد على استخدام أجهزة الكمبيوتر هذه مع أجهزة الكمبيوتر mac في نفس الوقت، والتحكم في جهازين عبر لوحة مفاتيح وفأرة واحدة.

سيتوفر تحديث IOS 15.5 بحجم 700 ميجابايت ويمكن الحصول عليه من خلال تحديث البرنامج الخاص بالتشغيل.

من جهة أخرى، تعمل شركة آبل باستمرار على توفير حماية أفضل لأجهزتها الذكية المتنوعة، خاصة مع ظهور العديد من المشاكل والثغرات الخطيرة على بعض الأجهزة خلال فترة سابقة، حيث تعرضت بعض الأجهزة للاختراق من قبل محتالي، وهو الأمر الذي دفع بالشركة لإصدارات جديدة للوقوف أمام هذه المشاكل وتوفير الحماية اللازمة لسرية بيانات المُستخدم.