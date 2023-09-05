آبل وجوجل تعتزمان رفع أسعار هواتفهما المنتظرة Google Pixel 8 وآيفون 15.. اعرف موعد الإطلاق

كشفت تسريبات حديثة، استعداد شركة جوجل لإطلاق سلسلة هواتفها المنتظرة بكسل 8 مع ارتفاع جديد في أسعارها، بالمقارنة مع الإصدارات الموجودة حاليًا، وفي الوقت ذاته كانت تقارير سابقة أشارت إلى ارتفاع أسعار هواتف آيفون 15، المقرر الإعلان عنها قبل منتصف الشهر الجاري.

ارتفاع أسعار هواتف Google Pixel 8

ووفقًا للتسريب فإن جوجل ستطلق الإصدار الأساسي من هاتف بكسل 8، الذي يأتي بسعة 128 جيجابايت، بسعر يبلغ نحو 710 يورو في دول الاتحاد الأوروبي، مقارنة بهاتف بكسل 7 الذي يُباع بسعر يبدأ من 650 يورو.

وأما الإصدار الأعلى وهو بكسل 8 برو، فمن المرجح أن تبيعه بسعر يبدأ من نحو ألف يورو، في حين أن سعر هاتف بكسل 7 برو يبدأ من 900 يورو.

ذلك وأن السعر النهائي الذي يصل للمستهلكين، يتحدد في دول الاتحاد الأوروبي بعد إضافة ضريبة القيمة المُضافة إليه، والتي تبلغ 23%.

ارتفاع أسعار هواتف آيفون 15

وكان تقرير صادر عن بلومبرج، قد كشف أن شركة أبل تخطط لرفع سعر طرازي أيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، في محاولة منها للحفاظ على مستوى إيراداتها مع التراجع المتوقع في مبيعات الهواتف الذكية.

موعد إطلاق هواتف جوجل بكسل 8 وآيفون 15

من المنتظر أن تكشف الشركة الأمريكية عن هواتف Google Pixel 8 وجوجل بكسل 8 برو مطلع شهر أكتوبر المقبل بسعتي تخزين 128 و 256 جيجابايت، وستأتي بتحسينات متعددة في المواصفات الفنية، وستكون أولى الهواتف التي تحمل نظام أندرويد 14 الجديد.

وعلى الصعيد الآخر من المقرر أن تكشف شركة آبل عن سلسلة آيفون 15، يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري، وتقدم الشركة هواتفها هذا العام بأربع إصدارات، هي آيفون 15، وآيفون 15 بلس، و15 برو، و15 برو ماكس.