آبل وأمازون: شراكة لتقليص إعلانات المنافسين

كشف تقرير حديث نشره موقع Insider أن شركة آبل، العملاقة في مجال التكنولوجيا، قد أبرمت صفقة مع أمازون، أكبر منصات التجارة الإلكترونية، تقضي بإزالة إعلانات المنافسين من صفحات منتجات آبل مثل آيفون، آيباد، وماك بوك.

هذه الخطوة تعكس مدى تأثير آبل وحرصها على تقديم تجربة فريدة للمستهلكين على صفحات منتجاتها.

وفقًا للاتفاقية، تظهر صفحات منتجات آبل على أمازون بمظهر خالٍ نسبيًا من الإعلانات المزعجة، مقارنةً بصفحات المنتجات المنافسة.

تقلل أمازون من عدد الإعلانات التي تظهر في الأجزاء العلوية والسفلية من نتائج البحث لمنتجات آبل، وهي خطوة لا تنطبق على صفحات منتجات الشركات المنافسة، مثل سامسونج، التي غالبًا ما تكون مليئة بالإعلانات لمنتجات أخرى.

من جانبها، تسعى أمازون لتحقيق التوازن بين عرض المنتجات المنافسة عبر صفحات نتائج البحث وتنفيذ الاتفاقية مع آبل.

فعلى سبيل المثال، عند البحث عن “آيفون 15” على أمازون، يلاحظ المستهلك وجود إعلانات ترويجية في الجزء العلوي والسفلي من الصفحة تخص منتجات آبل فقط، في حين تظهر إعلانات لمنتجات وخدمات متنوعة عند البحث عن أجهزة المنافسين.

ووفقًا لجيف ويلك، الرئيس السابق لقسم البيع بالتجزئة في أمازون، فإن هذه الصفقة تأتي كجزء من اتفاقية أبرمتها آبل مع أمازون في عام 2018 لبيع منتجاتها.

وأكد ويلك في رسالة بريد إلكتروني أن آبل تسعى لتقليل ظهور الإعلانات الموصية بمنتجات المنافسين على صفحات منتجاتها.

من جانبه، أكد فريد ساينز، المتحدث باسم آبل، على هذه الشراكة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحديد الإعلانات في مناطق معينة متعلقة بمنتجات آبل.

ومع ذلك، لم يتم توضيح بعد إذا كانت آبل تعوض أمازون ماليًا عن المساحة الإعلانية المخصصة لها، وما هو حجم التعويض المحتمل. كما أشار ويلك في رسالته البريدية إلى أن آبل قد تحتاج إلى شراء هذه المواضع الإعلانية أو تعويض أمازون عن العائدات الإعلانية التي قد تفقدها بسبب هذه الصفقة.