آبل وأمازون: شراكة لتقليص إعلانات المنافسين

كشف تقرير حديث نشره موقع Insider أن شركة آبل، العملاقة في مجال التكنولوجيا، قد أبرمت صفقة مع أمازون، أكبر منصات التجارة الإلكترونية، تقضي بإزالة إعلانات المنافسين من صفحات منتجات آبل مثل آيفون، آيباد، وماك بوك.
هذه الخطوة تعكس مدى تأثير آبل وحرصها على تقديم تجربة فريدة للمستهلكين على صفحات منتجاتها.
وفقًا للاتفاقية، تظهر صفحات منتجات آبل على أمازون بمظهر خالٍ نسبيًا من الإعلانات المزعجة، مقارنةً بصفحات المنتجات المنافسة.
تقلل أمازون من عدد الإعلانات التي تظهر في الأجزاء العلوية والسفلية من نتائج البحث لمنتجات آبل، وهي خطوة لا تنطبق على صفحات منتجات الشركات المنافسة، مثل سامسونج، التي غالبًا ما تكون مليئة بالإعلانات لمنتجات أخرى.
من جانبها، تسعى أمازون لتحقيق التوازن بين عرض المنتجات المنافسة عبر صفحات نتائج البحث وتنفيذ الاتفاقية مع آبل.
فعلى سبيل المثال، عند البحث عن “آيفون 15” على أمازون، يلاحظ المستهلك وجود إعلانات ترويجية في الجزء العلوي والسفلي من الصفحة تخص منتجات آبل فقط، في حين تظهر إعلانات لمنتجات وخدمات متنوعة عند البحث عن أجهزة المنافسين.
ووفقًا لجيف ويلك، الرئيس السابق لقسم البيع بالتجزئة في أمازون، فإن هذه الصفقة تأتي كجزء من اتفاقية أبرمتها آبل مع أمازون في عام 2018 لبيع منتجاتها.
وأكد ويلك في رسالة بريد إلكتروني أن آبل تسعى لتقليل ظهور الإعلانات الموصية بمنتجات المنافسين على صفحات منتجاتها.
من جانبه، أكد فريد ساينز، المتحدث باسم آبل، على هذه الشراكة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحديد الإعلانات في مناطق معينة متعلقة بمنتجات آبل.
ومع ذلك، لم يتم توضيح بعد إذا كانت آبل تعوض أمازون ماليًا عن المساحة الإعلانية المخصصة لها، وما هو حجم التعويض المحتمل. كما أشار ويلك في رسالته البريدية إلى أن آبل قد تحتاج إلى شراء هذه المواضع الإعلانية أو تعويض أمازون عن العائدات الإعلانية التي قد تفقدها بسبب هذه الصفقة.
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد النقاش حول ممارسات الإعلانات على المنصات الكبرى وتأثيرها على المنافسة.
لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أشارت في دعواها ضد أمازون إلى أن الشركة تحقق مليارات الدولارات من الإعلانات، لكن هذا يأتي على حساب تدهور خدمة العملاء.
وتعد الإعلانات غير المرغوب فيها التي تضعها أمازون ضمن سوقها واحدة من السلوكيات التي تركز عليها الدعوى.
مزايا الاتفاقية
تشير هذه الاتفاقية بين آبل وأمازون إلى استراتيجية متقدمة من جانب آبل لتحسين تجربة المستخدمين وتعزيز وضع منتجاتها على منصة أمازون.
كما تعكس الصفقة الطريقة التي تسعى بها الشركات الكبرى للتأثير في كيفية عرض منتجاتها وتقديمها للمستهلكين، في ظل التنافسية الشديدة في الأسواق العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تسلط هذه الشراكة الضوء على قدرة العلامات التجارية الكبيرة على التفاوض للحصول على شروط مواتية من منصات البيع الإلكتروني، مما قد يؤدي إلى تغيير ديناميكيات المنافسة والإعلانات عبر الإنترنت.
في النهاية، تعد هذه الاتفاقية بين آبل وأمازون مثالًا على كيفية تأثير العلاقات الاستراتيجية بين الشركات الكبرى على تجربة المستهلك والمشهد التنافسي في السوق.