آبل تُعلن عن تحديث جديد وطارئ بسب ثغرة أمنية ماذا تنتظر تحديث iOS 15.3 أو iPadOS 15.3

أعلنت شركة آبل عن تحديثها لنظام iOS 15.3 فيما يخص هواتف آيفون بالإضافة إلى تحديثها iPadOS 15.3 فيما يخص أجهزة آيباد وكلا التحديثين متاحان للمستخدمين في كافة الدول ويجدر بنا تحذير ممتلكي أجهزة آيفون و أجهزة آيباد بضرورة تحميل تحديث iOS 15.3 أو تحديث iPadOS 15.3 وتثبيت النسخة الجديدة حسب نوع الجهاز على وجه السرعة إذا كانت الأنظمة تتوافق مع أجهزتهم وذلك أجل تلافي الخطأ الحاصل وإصلاحه والموجود في الذاكرة كونه يشكل ثغرة قد يستخدمها المحتالين.

بالإضافة إلى ظهور مشكلة أخرى في متصفح سفاري حيث أن هذه المشكلة تمنح الصلاحية لأي موقع على شبكة الإنترنت وبإستخدام برمجة خاصة أن يحصل على بعض البيانات التي قد تكون قدمتها في مواقع أخرى خلال عملية التصفح وعندها يتمكن أي موقع ضار أن يتجسّس على كافة المواقع التي قمت بزيارتها وكون بعض المواقع على شبكة الإنترنت تعمل على إنشاء وإستخدام بيانات وأسماء وربما كلمات مرور خاصة بالمستخدم من الممكن أن تتم سرقة بيانات المستخدم الخاصة والحساسة.