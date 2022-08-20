آبل توجه تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد

وجهت خلال الساعات القليلة الماضية شركة جوجل تحذير عاجل وهام لجميع مستخدمي أجهزة آبل، سواء هواتف أيفون أو آيباد، وكذلك أجهزة Mac، وذلك بعدما اكتشفت استغلال عدد من الهاكرز ثغرة أمنية على تلك الأجهزة، حيث ناشدت الجميع بضرورة تحديث أجهزتهم فوراً، وذلك لمنع تعرضهم للإختراق وسرقة البيانات السرية والحساسة الخاصة بهم.

آبل تحذر مستخدمي هواتف آيفون

وأوضحت الشركة أنها على دراية تامة بتقرير يفيد بأنه قد تم استغلال ثغرة أمنية بشكل نشط، وأنها إحدى نقاط ضعف في البرنامج، وقد أثرت على النواة، وأنها أعمق طبقة في نظام التشغيل، والتي تشترك فيها جميع الأجهزة، كما أن تلك الثغرة تؤثر على أجهزة أخرى WebKit، كما أنها التقنية الأساسية لمتصفح سفاري الشهير.

ووفقاً لصحيفة الجارديان فإن الرئيس التنفيذي لشركة “SocialProof Security”، أوضح أن تفسير شركة آبل للثغرة الأمنية، أن المخترق يمكنه الحصول على وصول إداري كامل إلى الجهاز، وذلك حتى يتمكن من تنفيذ أي برمجية عشوائية مثل صاحب الهاتف.

وهنا يجب الإشارة أنه ليس من المعتاد أن تطرح الشركة تحديثات أمان لهواتفها عندما تظهر عيوب أو ثغرات أمنية، ولكنه نظراً لاستغلال تلك الثغرة بالفعل بشكل قوي لدى المستخدمين، لذا قررت الشركة طرح التحديثات الجديدة من أجل المعالجة وتأمين أجهزتها ضد الاختراق.

أطلقت شركة آبل تحديثات iOS 15.6.1 لأجهزة shoppingmode آيفون، وذلك بدءاً من iPhone 6S، وحتى أحدث إصدار من هواتفها shoppingmode آيفون 13، كما أنها أطلقت تحديث iPadOS 15.6.1 لأجهزة آيباد iPad Pro لجميع الطرازات والإصدارات التابعة لها لمنع الاختراق.

خطوات التحديث

وهنا يجب على جميع مستخدمي shoppingmode آيفون وأجهزة آيباد وأجهزة Mac، تنزيل التحديثات الجديدة والطارئة التي أصدرتها الشركة، من أجل المحافظة على بياناتهم السرية والحساسة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

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