آبل تواجه غرامة أوروبية بـ500 مليون يورو.. وتلوّح بتقليص خدماتها في الاتحاد

في أبريل الماضي، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 500 مليون يورو على شركة آبل بسبب ما اعتبرته انتهاكًا لقانون الأسواق الرقمية (DMA)، وهو القانون الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة في السوق الرقمية الأوروبية والحد من سيطرة عمالقة التكنولوجيا.

وعلى خلفية هذا القرار، أعلنت شركة آبل، التي تتخذ من مدينة كوبرتينو الأمريكية مقرًا لها، استئنافها للحكم، في خطوة قد تكون بداية تحول مهم لمستخدمي منتجات الشركة داخل الاتحاد الأوروبي.

آبل تعلن موقفها من القرارات الأوروبية

وفي بيان رسمي شاركه الصحفي التقني جون غروبر عبر موقع “Daring Fireball”، أوضحت آبل موقفها من الإجراءات الأوروبية قائلة: “في آبل، نصمّم تقنياتنا لتعمل بانسيابية معًا، كي تقدم تجربة فريدة يحبها مستخدمونا ويتوقعونها.. متطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن التشغيل البيني تهدد هذه الأسس، وتفرض علينا عملية غير معقولة ومكلفة، وتكبح الابتكار.

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هذه المتطلبات ستمنح الشركات التي تتعطش للبيانات حق الوصول إلى معلومات حساسة، ما يعرّض خصوصية وأمن مستخدمينا في الاتحاد الأوروبي لمخاطر كبيرة. بالفعل، طلبت بعض الشركات الوصول إلى بيانات في غاية الحساسية – من محتوى الإشعارات إلى سجل جميع شبكات الواي فاي المخزّنة على الجهاز – وهي معلومات لا تطّلع عليها حتى آبل نفسها.

في نهاية المطاف، هذه القوانين المعيبة التي تستهدف آبل فقط دون غيرها من الشركات، ستقيّد قدرتنا على تقديم منتجات وميزات مبتكرة داخل أوروبا، مما سيؤدي إلى تجربة مستخدم أدنى جودة بالنسبة لعملائنا الأوروبيين. نحن نطعن في هذه القرارات نيابة عنهم، حفاظًا على التجربة الرفيعة التي يتوقعونها”.

هل تختفي بعض خدمات آبل من أوروبا؟

الفقرة الأخيرة من البيان حملت دلالات هامة، حيث تشير إلى احتمال أن تؤدي قرارات الاتحاد الأوروبي إلى تقليص بعض ميزات آبل في السوق الأوروبية، فقد يتجه عملاق التكنولوجيا إلى سحب بعض خدماته الشهيرة، مثل ميزة AirDrop لمشاركة الملفات لاسلكيًا، أو منع الشركات الأخرى من تعيينها كخيار افتراضي، في ظل التزامه بمتطلبات التشغيل البيني التي تفرضها المفوضية.

ووفقًا لجون غروبر، فإن السيناريو الأكثر واقعية هو أن تقوم آبل بإلغاء دعم AirDrop لمستخدميها في الاتحاد الأوروبي، بدلاً من فتح النظام بالكامل أمام أطراف خارجية، مما يتعارض مع فلسفة الشركة المبنية على حماية الخصوصية ومنع وصول التطبيقات أو الخدمات الأخرى إلى بيانات النظام الحساسة.

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كما أشار غروبر إلى احتمال أقل واقعية، لكنه مطروح على الطاولة، وهو سحب منتجات مثل Apple Watch وسماعات AirPods من أسواق الاتحاد الأوروبي، بسبب المتطلبات الجديدة التي قد تفرض على هذه الأجهزة الانفتاح على أنظمة تشغيل أو تطبيقات أخرى بشكل لا يتماشى مع بنية آبل المغلقة.

حتى الآن، لا يزال الموقف غامضًا بانتظار ما ستؤول إليه المعركة القانونية بين آبل والمفوضية الأوروبية، لكن ما هو واضح أن الشركة لا تخفي قلقها من تأثير القوانين الجديدة على تجربة المستخدم، وأنها تفضل الدفاع عن نموذجها الحالي، حتى لو كان الثمن تقليص بعض خدماتها للمستخدمين الأوروبيين.