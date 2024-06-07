آبل تكشف Apple للمرة الأولى عن المدة المحددة لدعم أجهزتها بالتحديثات

كشفت وثيقة حكومية صادرة عن شركة أبل Apple الأمريكية عملاق صناعة الهواتف المحمولة والتقنية، عن تعهد من شركة أبل Apple ذات الشهرة العالمية بدعم أجهزتها الحديثة (هواتف iPhone) التي تنتجها الشركة بتحديثات فنية وأمنية أيضا لمدة تصل إلى ٥ سنوات من تاريخ صدور الهاتف.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها شركة أبل عن ذلك وتتعهد بشكل رسمي لعملائها في وثيقة رسمية، وجاءت تلك الوثيقة في إطار مناقشة أحد القوانين الحديثة في المملكة المتحدة وهو القانون الخاص بتنظيم عمل الشركات.

وفي هذه الحالة يكون ذلك التعهد ملزما لشركة أبل بدعم الهاتف الأخير لها وهو إيفون 15 iPhone بالتحديثات مدة لا تقل عن خمس سنوات من الآن، كما أن شركة أبل ترسل أحيانا بعض التحديثات الأمنية المهمة لبعض الأجهزة ذات الإصدارات القديمة التي يرجع تاريخ إصدارها أقدم من ذلك بكثير وهو ما حدث مع التحديث الأمني الذي وصل لهاتف إيفون iPhone 6s وذلك في شهر مارس من العام الماضي وهو الجهاز الذي تم إنتاجه منذ ما يقرب من 9 سنوات.

كما أن شركة أبل Apple تسعى في المدة القادمة لزيادة تلك المدة التي تقوم فيها بدعم أجهزتها بالتحديثات المختلفة و-خصوصا- التحديثات الأمنية لفترات قد تصل إلى 7 سنوات كما يعتقد الخبراء والمختصون وذلك من أجل مجاراة المنافسين لها في هذا المجال الذي تتخطى مدة دعمهم لأجهزتهم أكثر من ذلك.