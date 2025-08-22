آبل تكشف عن موعد إصدار سلسلة iPhone 17 المرتقبة

من المؤكد أن موعد إطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 المرتقبة من Apple قد تأكد، حيث أعلن حدث Apple على تطبيق Apple TV، أنه بتاريخ 9 و25 سبتمبر، رسميًا عن موعد إطلاق الأجهزة الجديدة، وهذا ما أظهرته لقطة الشاشة المسربة بحثًا عن “فعالية سبتمبر” في تطبيق Apple TV أو خدمة مشابهة، حيث تظهر نتائج البحث، إلى جانب فعاليات Apple من السنوات السابقة، قائمة جديدة في الأعلى بعنوان “فعالية Apple في 9 و 25سبتمبر “، والجدير بالذكر أن القائمة الجديدة تظهر في أعلى نتائج البحث، إلى جانب فعاليات Apple السابقة.

iPhone 17 قادم في 9 سبتمبر

إن وقوع هذا التاريخ يوم ثلاثاء يعزز احتمالية صحة التسريب، عادةً ما تكشف شركة آبل عن طرازات آيفون الجديدة في الأسبوع الأول أو الثاني من سبتمبر، وتُقام الفعاليات عادةً أيام الثلاثاء.

لم تؤكد آبل هذا الأمر رسميًا بعد، ومن المهم أيضًا ملاحظة أن هذه المعلومات قد تكون خطأً في النظام نظرًا لطول المدة اللازمة لتاريخ الإطلاق، ومن المهم أيضًا تذكر أنه قد يكون تسريبًا غير مقصود.

ومع ذلك، فقد عزز هذا التسريب بالفعل التوقعات في عالم التكنولوجيا بشأن سلسلة هواتف iPhone 17، ووفقًا للمحللين، من المتوقع أن تقدم سلسلة iPhone 17 ابتكارات مهمة في تكامل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الكاميرا، والتصميم.

كيف ستكون سلسلة هواتف iPhone 17؟

أصبحت شاشة ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز هي المعيار ولعلّ أكثر ما يُنتظر هو أن تقنية شاشة ProMotion بتردد 120 هرتز لن تقتصر على طرازات Pro، فوفقًا للتسريبات، ستُقدم جميع الهواتف، بما في ذلك iPhone 17 وطرازي iPhone 17 Slim/Air الجديدين، تجربة استخدام أكثر سلاسة، كما ستُزود بألواح LTPO لتعزيز كفاءة البطارية، ويُشاع أيضًا أن الشاشات ستأتي بطبقة أكثر متانة لمنع الانعكاس.

كاميرا أمامية أكثر قوة

الكاميرا الأمامية، التي اقتصرت دقتها لسنوات على 12 ميجابكسل، على وشك أن تشهد ترقية كبيرة مع سلسلة iPhone 17، ومن المتوقع أن تتميز جميع الطُرز بنظام كاميرا TrueDepth جديد بدقة 24 ميجابكسل، مما يُحسّن جودة الصور الشخصية (سيلفي) وأداء ميزة Face ID.

شرائح Apple A19

من المتوقع أن يعمل طرازا iPhone 17 و17 Slim/Air بشريحة A19. أما طرازا Pro وPro Max، فسيزودان بشريحة A19 Pro الأقوى بكثير، والتي ستستخدم تقنية تصنيع 2 نانومتر المتقدمة من TSMC، وإلى جانب سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) المتزايدة (حتى 12 جيجابايت في طرازي Pro)، سترفع هذه الرقائق معايير الأداء، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي وأداء المهام المتعددة.

من شبه المؤكد أن آبل ستتخلى عن طرازPlus، الذي لم يحظَ بالاهتمام المتوقع في السنوات الأخيرة، وستطلق طرازًا جديدًا، هذا الطراز الجديد، المتوقع أن يُطلق عليه اسم iPhone 17 Air، قد يكون الإضافة الأبرز إلى السلسلة.

من المتوقع أن يأتي هاتف iPhone 17 Air بشاشة مقاس 6.6 بوصة، بتصميم فائق النحافة، كما يوحي اسمه، سيعمل بمعالج A19 وشاشة ProMotion بتردد 120 هرتز، ومع ذلك، يُشاع أنه قد يتضمن كاميرا رئيسية واحدة في الخلف، بدلاً من عدسة واسعة الزاوية أو عدسة مقربة، لتقليل التكلفة، وستحتوي الطرازات Pro وPro Max، الأفضل في فئتها، على أحدث التقنيات.

ثورة الكاميرا

من المتوقع أن يشهد قطاع الكاميرا نقلة نوعية، ووفقًا للتسريبات، ستقوم آبل بتحديث جميع عدسات الكاميرا الثلاثية في طرازات Pro إلى دقة 48 ميجابكسل، ويمكن لعدسة التقريب بدقة 48 ميجابكسل، على وجه الخصوص، أن توفر تفاصيل ووضوحًا غير مسبوقين في جودة التكبير.

تغيير التصميم والمواد

قد تتخلى طُرز iPhone 17 Pro عن إطار التيتانيوم لصالح إطار من الألومنيوم، والذي يُقال إنه يُبدّد الحرارة بشكل أفضل، ويُشاع أن تصميمًا جديدًا سيُدمج الكاميرات أفقيًا في شريط واحد في الخلف.

تعزيز البطارية

يُشاع أن هاتف iPhone 17 Pro Max، تحديدًا، سيتمتع بسعة بطارية قياسية تتجاوز 5000 مللي أمبير/ساعة، ويُشاع أيضًا أنه سيدعم بنظام تبريد أكثر تطورًا.