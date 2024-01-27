آبل تقدم تغييرات جديدة في iOS لمستخدمي الاتحاد الأوروبي تتضمن تحميل التطبيقات من خارج متجر آب ستور

أعلنت شركة آبل عن مجموعة من التغييرات الهامة في أنظمة تشغيل هواتف آيفون وأجهزة آيباد، والتي ستكون متاحة حصريًا للمستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي، هذه التغييرات قد تكون استجابة للتشريعات والمعايير الخاصة بالاتحاد الأوروبي، أو لتلبية الاحتياجات والتفضيلات المحددة لمستخدمي هذه المنطقة.

عادةً ما تشمل هذه النوعية من التغييرات تحديثات في خصوصية البيانات، توافق الأجهزة مع اللوائح الأوروبية، تعديلات في واجهة المستخدم، أو حتى إضافة ميزات جديدة مصممة خصيصًا لتلبية معايير أو متطلبات محددة في الاتحاد الأوروبي.

من المهم أن تستمر الشركات العالمية مثل آبل في مراعاة الاختلافات الجغرافية والتنظيمية في تصميم وتطوير منتجاتها وخدماتها لضمان تقديم تجربة مستخدم مثالية ومتوافقة مع اللوائح القانونية في كل منطقة.

السماح بتحميل التطبيقات من خارج متجر آب ستور

التغييرات الجديدة التي أعلنت عنها آبل، والتي تشمل إتاحة تحميل التطبيقات من خارج متجر آب ستور، السماح بمتاجر التطبيقات البديلة، وتقديم طرق دفع متعددة للمستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي، تعتبر استجابة مباشرة لقانون الأسواق الرقمية الصادر عن الاتحاد الأوروبي، هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في نهج آبل التقليدي الذي كان يقتصر على استخدام متجر آب ستور فقط لتحميل التطبيقات على أجهزة iOS.

هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز المنافسة وتوفير المزيد من الخيارات للمستخدمين. من خلال السماح بمتاجر تطبيقات بديلة وطرق دفع مختلفة، تلبي آبل متطلبات الاتحاد الأوروبي لتعزيز الانفتاح والتنافسية في السوق الرقمية، هذا التغيير قد يؤدي إلى تجربة مستخدم أكثر تنوعًا وحرية في الاختيار، مع الحفاظ على الأمان والخصوصية التي تتميز بها منتجات وخدمات آبل.

مخاوف آبل حول الخصوصية والأمان

بررت آبل قرارها بعدم توسيع نطاق التغييرات التي تسمح بتحميل التطبيقات من خارج متجر آب ستور واستخدام متاجر تطبيقات بديلة على مستوى عالمي، بالإشارة إلى المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمان، تشمل هذه المخاوف زيادة احتمالات تعرض المستخدمين للبرامج الضارة والاحتيال.

متجر آب ستور، كما تؤكد آبل، يوفر نظامًا شاملاً لمراقبة وفحص التطبيقات لضمان أمانها وخلوها من البرمجيات الضارة، بفتح النظام لمتاجر التطبيقات البديلة وطرق الدفع الخارجية، قد ترتفع المخاطر المتعلقة بانتهاك الخصوصية والتعرض للبرمجيات الضارة والممارسات الاحتيالية، لذلك، تحافظ آبل على سياستها الحالية في مناطق خارج الاتحاد الأوروبي للحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان وحماية خصوصية المستخدمين.

التأثير على قدرة آبل في اكتشاف التطبيقات الضارة

تعتقد شركة آبل أن التغييرات الجديدة التي تسمح بتحميل التطبيقات من خارج متجر آب ستور، والتي ستُطبق في دول الاتحاد الأوروبي، قد تؤثر سلبًا على قدرتها على اكتشاف ومنع التطبيقات الضارة، تتميز منصة آب ستور بنظام أمان متقدم وعمليات فحص صارمة للتطبيقات قبل طرحها، وهو ما يقلل من مخاطر البرمجيات الضارة والاحتيال.

علاوة على ذلك، تعتبر آبل أن فتح النظام لمصادر خارجية لتحميل التطبيقات يمكن أن يصعب على الشركة دعم المستخدمين الذين قد يواجهون مشكلات مع التطبيقات التي تم تحميلها من خارج متجر آب ستور، هذا يشمل تحديات متعلقة بضمان جودة التطبيقات، الحفاظ على خصوصية البيانات، وتوفير الدعم الفني المناسب.

يُظهر هذا الموقف حرص آبل على الحفاظ على نظام بيئي آمن وموثوق لمستخدمي أجهزتها، حتى عندما يتطلب ذلك تغييرات تنظيمية محددة بمناطق معينة مثل الاتحاد الأوروبي.

الضمانات الأمنية في متاجر التطبيقات البديلة

قامت شركة آبل بوضع متطلبات لمتاجر التطبيقات البديلة التي ستعمل ضمن نظامها، وذلك في إطار التغييرات الجديدة المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي، واحد من هذه المتطلبات هو خضوع هذه المتاجر لعملية توثيق تهدف إلى التحقق من عدم وجود برامج ضارة ضمن التطبيقات التي تقدمها، هذا يعني أن آبل تطلب من هذه المتاجر إثبات قدرتها على فحص التطبيقات وضمان سلامتها من البرمجيات الضارة قبل توفيرها للمستخدمين.

مع ذلك، توضح آبل أنها لن تقوم بتقييم أو مراجعة محتوى التطبيقات المعروضة في هذه المتاجر البديلة، هذا يعكس نهجًا مختلفًا عما هو معتاد في متجر آب ستور، حيث تقوم آبل بفحص ومراجعة كل تطبيق قبل الموافقة على طرحه، يعتبر هذا التغيير جزءًا من التكيف مع القوانين والتشريعات الأوروبية التي تهدف إلى زيادة المنافسة وتوفير خيارات أكثر للمستهلكين.

التغييرات مقتصرة على الاتحاد الأوروبي

ستتوفر التغييرات التي أعلنت عنها آبل، والتي تشمل إتاحة تحميل التطبيقات من خارج متجر آب ستور واستخدام متاجر التطبيقات البديلة، حصريًا للمستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي، هذه التغييرات ستكون جزءًا من تحديث iOS 17.4، المقرر إطلاقه قبل السابع من مارس.

هذا التحديث يأتي كاستجابة لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تعزيز التنافسية والابتكار في السوق الرقمي، يشير توقيت هذا التحديث إلى التزام آبل بالتوافق مع القوانين والتشريعات الأوروبية، مع الحرص على توفير تجربة مستخدم آمنة وموثوقة.

استبعاد المستخدمين والمطورين خارج الاتحاد الأوروبي

صحيح، المستخدمون والمطورون الذين يقعون خارج دول الاتحاد الأوروبي لن يستفيدوا من التغييرات الجديدة التي أعلنت عنها آبل، والتي تشمل إتاحة تحميل التطبيقات من خارج متجر آب ستور والسماح بمتاجر التطبيقات البديلة، هذه التغييرات تم تصميمها خصيصًا للتوافق مع قانون الأسواق الرقمية الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تعزيز المنافسة والابتكار في السوق الرقمي داخل الاتحاد الأوروبي.

لذلك، سيظل المستخدمون والمطورون في مناطق أخرى من العالم خاضعين للقواعد والسياسات الحالية لآبل، والتي تتضمن استخدام متجر آب ستور كمنصة حصرية لتحميل وتوزيع التطبيقات على أجهزة iOS.